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Korona Virüs
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Ünlü profesöre canlı yayında koronavirüs aşısı

2020-10-27 15:50:55
Ünlü profesöre canlı yayında koronavirüs aşısı

Salgına karşı geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, faz 3 çalışmalarına geçildi.

#1
Foto - İlk aşı, İbni Sina Hastanesinde görev yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Attar'a uygulandı.

İlk aşı, İbni Sina Hastanesinde görev yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Attar'a uygulandı.

#2
Foto - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, burada yaptığı açıklamada, dünyada aşıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, burada yaptığı açıklamada, dünyada aşıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

#3
Foto - Amerika ve Almanya ile faz 3 çalışmalarına başlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Balık,

Amerika ve Almanya ile faz 3 çalışmalarına başlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Balık, "Beklediğimizin çok üzerinde gönüllü talep oldu. Kotamız 60 kişilikti, 500'ün üzerinde başvuru oldu. İlk başvuranları sıralamaya aldık. Doğal olarak çoğunluğu hekimdi. Vatandaşlarımız da fazla başvuruda bulundu." dedi. Türkiye'de aşıya yeterince önem verilmediğinin altını çizen Balık, "Koronavirüs hassasiyetinden sonra aşıya talep ciddi şekilde arttı. Koronavirüsün belki de bize bıraktığı en güzel şeylerden birisi aşı karşıtlarının toplumda giderek azalması olacak." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Prof. Dr. Necmettin Ünal, yaptığı açıklamada

Prof. Dr. Necmettin Ünal, yaptığı açıklamada "İlk aşı olacak kişilerden biri ben olacağım. Bu aşı bugüne kadar 37 bin kişiye yapıldı. Bunlarda ciddi bir yan etki oluşmadı, diye açıklandı" dedi.

#5
Foto - Hazırlıkların ardından Prof. Dr. Ünal'a canlı yayında aşı yapıldı.

Hazırlıkların ardından Prof. Dr. Ünal'a canlı yayında aşı yapıldı.

#6
Foto - Öte yandan ilk 10 gün içerisinde 56 kişi koronavirüs aşısı için gönüllü olacak.

Öte yandan ilk 10 gün içerisinde 56 kişi koronavirüs aşısı için gönüllü olacak.

#7
Foto - Sadece sağlık çalışanları değil vatandaşlar da gönüllü olabilecek.

Sadece sağlık çalışanları değil vatandaşlar da gönüllü olabilecek.

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