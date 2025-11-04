  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Ülker dev anlaşmayı duyurdu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ülker dev anlaşmayı duyurdu

Ülker Bisküvi, EBRD ile dev bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın detayları şirket tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

#1
Foto - Ülker dev anlaşmayı duyurdu

Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli yeni kredi anlaşması imzaladı.

#2
Foto - Ülker dev anlaşmayı duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, 2023'te sağlanan ve 2026 vadeli mevcut finansmanın yeniden yapılandırılmasında kullanılacak.

#3
Foto - Ülker dev anlaşmayı duyurdu

75 milyon avro tutarındaki 5 yıl vadeli yeni kredinin aynı zamanda şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi
Aktüel

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ayşe Ünlüce'ye, "Sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanmayacağım" ded..
17 yıldır aranıyordu! Dağda kurt ve ayılarla yaşarken bulundu
Dünya

17 yıldır aranıyordu! Dağda kurt ve ayılarla yaşarken bulundu

Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve 12 yıldır ölü varsayılan kişi, ülkenin güneybatısında kurt ve ayıların yoğun olduğu..
Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!
Gündem

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerb..
Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu
Gündem

Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

İslam’a göre bir erkeğin yabancı bir kadınla; bir kadının da baba, kardeş ve amcaları gibi mahremleri sayılan erkeklerin dışında diğer erkek..
İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!
Kültür - Sanat

İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!

Bursa'nın İznik ilçesinde, gölün 20 metre açığında su altından çıkarılan bazilika ve eserleri ziyarete açıldı. Katoliklerin ruhani lideri Pa..
Reha Muhtar’a ders olsun: Polisin yediği trafik cezası tam ibretlik
Gündem

Reha Muhtar’a ders olsun: Polisin yediği trafik cezası tam ibretlik

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda X-ray cihazında ayrıcalık isteyip tartışma çıkaran Reha Muhtar’a adeta ders niteliğinde bir olay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23