Ülker dev anlaşmayı duyurdu
Ülker Bisküvi, EBRD ile dev bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın detayları şirket tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli yeni kredi anlaşması imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, 2023'te sağlanan ve 2026 vadeli mevcut finansmanın yeniden yapılandırılmasında kullanılacak.
75 milyon avro tutarındaki 5 yıl vadeli yeni kredinin aynı zamanda şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.
