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Ramazan
8
Ukrayna'da savaşın gölgesinde ilk iftar!

2022-04-03 02:52:04
Ukrayna'da savaşın gölgesinde ilk iftar!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Odessa'daki Müslümanlar savaşın gölgesinde ramazan ayının ilk iftarını açtı.

#1
Foto - Kiev bölgesindeki Çayki köyünde bulunan Kırım Müslümanları Merkezi'nde, ramazan ayının ilk iftarı dolayısıyla düzenlenen programa Kırım Müftüsü ve Kırım Müslümanlar İdaresi Başkanı Ayder İsa Oğlu Rüstemov, merkezin yetkilileri ile Müslümanlar katıldı.

Kiev bölgesindeki Çayki köyünde bulunan Kırım Müslümanları Merkezi'nde, ramazan ayının ilk iftarı dolayısıyla düzenlenen programa Kırım Müftüsü ve Kırım Müslümanlar İdaresi Başkanı Ayder İsa Oğlu Rüstemov, merkezin yetkilileri ile Müslümanlar katıldı.

#2
Foto - Rüstemov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 38 gündür savaşın sürdüğünü ve Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azaldığını belirterek, şunları söyledi:

Rüstemov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 38 gündür savaşın sürdüğünü ve Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azaldığını belirterek, şunları söyledi:

#3
Foto - Korkunç çatışmalar vardı ama şimdi biraz sakinleşti. Bu gerçekleri de görmek lazım ama bunu sadece bu bölge hakkında söylüyorum.

Korkunç çatışmalar vardı ama şimdi biraz sakinleşti. Bu gerçekleri de görmek lazım ama bunu sadece bu bölge hakkında söylüyorum.

#4
Foto - Burada büyük patlamalar yaşandı ama şu an sakinleşti ama bunu bir Allah'ın nimeti, ramazanın nimetine sayalım.

Burada büyük patlamalar yaşandı ama şu an sakinleşti ama bunu bir Allah'ın nimeti, ramazanın nimetine sayalım.

#5
Foto - İftara katılan bazı kişilerin bir yandan cephede savaştıklarını vurgulayan Röstemov, aynı zamanda normal bir şekilde hayatı sürdürmeye çalıştıklarını vurguladı.

İftara katılan bazı kişilerin bir yandan cephede savaştıklarını vurgulayan Röstemov, aynı zamanda normal bir şekilde hayatı sürdürmeye çalıştıklarını vurguladı.

#6
Foto - Röstermov, Kiev'de benzer 4 merkezin daha bulunduğunu ama şimdilik güvenlik amacıyla sadece burada kaldıklarını dile getirerek, insanların dönmesi ile ilerleyen günlerde diğer merkezlerde de iftar yemeği vermeye başlayabileceklerini ifade etti.

Röstermov, Kiev'de benzer 4 merkezin daha bulunduğunu ama şimdilik güvenlik amacıyla sadece burada kaldıklarını dile getirerek, insanların dönmesi ile ilerleyen günlerde diğer merkezlerde de iftar yemeği vermeye başlayabileceklerini ifade etti.

#7
Foto - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta savaş başlatığını ama aslında Kırım Tatar halkı için savaşın 2014'ten beri sürdüğünü kaydeden Röstemov, Aslında bu savaş ilk defa Kırım Türklerine dokunmaya başladı 2014'teki Kırım işgalinde. Aslında bu savaş, 38 gün değil, 8 yıl ve 38 gün devam ediyor. Bu savaş, Kırım'dan başladı ve Kırım'da zaferle bitmesi gerekiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta savaş başlatığını ama aslında Kırım Tatar halkı için savaşın 2014'ten beri sürdüğünü kaydeden Röstemov, Aslında bu savaş ilk defa Kırım Türklerine dokunmaya başladı 2014'teki Kırım işgalinde. Aslında bu savaş, 38 gün değil, 8 yıl ve 38 gün devam ediyor. Bu savaş, Kırım'dan başladı ve Kırım'da zaferle bitmesi gerekiyor.

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