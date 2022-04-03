Ukrayna'da savaşın gölgesinde ilk iftar!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta savaş başlatığını ama aslında Kırım Tatar halkı için savaşın 2014'ten beri sürdüğünü kaydeden Röstemov, Aslında bu savaş ilk defa Kırım Türklerine dokunmaya başladı 2014'teki Kırım işgalinde. Aslında bu savaş, 38 gün değil, 8 yıl ve 38 gün devam ediyor. Bu savaş, Kırım'dan başladı ve Kırım'da zaferle bitmesi gerekiyor.