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Emlak Rehberi
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Ucuz daire oyununa aman dikkat! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem

2022-08-17 11:20:38
Ucuz daire oyununa aman dikkat! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem

Son dönemlerde vatandaşları ilan siteleri üzerinden farklı daire resimleriyle kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle dolandırıcılık arttı. Sözde emlak ofislerinin verdiği ilanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini verip müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları vatandaşlara uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Ucuz daire oyununa aman dikkat! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem

Özellikle kentin son yıllarda emlak satın alınması noktasında gözdesi haline geldiği ifade edilen Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgelerinde yeni tip bir emlak dolandırıcılığı türedi. Sistem ise ilan sitelerinde satılık olan lüks dairelerin fotoğraflarını kullanarak yanlış konum ve fiyat bilgisi verilmesi üzerine işliyor. İlanı görüp numaraya arayan kişiyi bir şekilde yüz yüze görüşmeye çağıran sözde emlakçılar söz konusu daireyi vatandaşa gösterdiğini ifade edip ücretli sözleşme imzalatıyor. Vatandaş sözleşmeyi imzaladıktan sonra ise evin ilandaki değerinden fazla olduğunu ifade edilerek daha fazla ücret talep ediliyor. Konuyla ilgili internet sitelerinde ise onlarca şikayet yazısı görülüyor. Ya da bir başka dolandırıcılık yöntemi ise, pahalı olan semtteki daire fotoğrafı ve adresini ilana yazıp vatandaş ofise geldikten sonra ise ucuz olan yerin satılmaya çalışması noktasında.

#2
Foto - Ucuz daire oyununa aman dikkat! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem

Söz konusu durumla ilgili olarak ise bölgede uzun yıllardır çalıştığını ifade eden Gayrimenkul Danışmanı Kadir Özel, ev alacak vatandaşları uyararak, “Genelde ilan portallarının bazı tedbirler alması gerekir. Gayrimenkul’un analizini yaparak bölgedeki ilanların rayiç bedelleri vardır.

#3
Foto - Ucuz daire oyununa aman dikkat! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem

Bu bedellerin çok çok altında ilan giren bir takım kendisini emlakçı olarak sıfatlandıran kişiler var. Artık bunlara emlakçı mı, inşaat firması mı, gayrimenkul yatırım ortaklığı mı diyeceksiniz? Böyle ilanların aslında asılsız ilanlar olduklarına ve genellikle örnek daire fotoğraflarını kullanarak ve film platosu gibi dairelerin fotoğraflarını çekerek insanları kandırmak amaçlı ilanlar koyuyorlar. Mal sahibi olarak tanıttıkları kişiler kesinlikle mal sahibi değiller. Kendi inşaat firmalarının bir tanesini mal sahibi olarak tanıtıyorlar. Daha sonra kaporanız yoksa size kaparo maiyetinde bir senet imzalatıyorlar. 30-40 bin lira civarındaki bu senetle insanları borçlandırıyorlar. Evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalamamalarını tavsiye ederiz” dedi.

#4
Foto - Ucuz daire oyununa aman dikkat! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem

Vatandaşlara nasıl önlem alacakları ile ilgili tavsiyelerde bulunan Özel, “Önlem olarak bu sitelerle ilgili internet ortamında binlerce şikayet var. Bu sitelerden araştırmalarını yapmaları gerekiyor. Bu kişiler ne derece güvenilir? Bunu kesinlikle bunu araştırırlarsa bu tuzaklara düşmezler.

#5
Foto - Ucuz daire oyununa aman dikkat! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem

Kurumsal ve bu işi iyi bilen birçok emlak şirketi var. Bunlardan bilgi almalarını tavsiye ederiz. Sözleşmelerde de imzalamadan önce avukatınıza ya da bu işte uzman birine okutmanız gerekiyor. Sözleşmenin maddelerinde sizin lehinizde veya aleyhinizde olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Birçok kişinin mağdur olduğunu görüyoruz bu konuda merdiven altı diye isimlendirdiğimiz yerler var. Beylikdüzü’nde de var, Esenyurt’ta da var. Özellikle yeni yerleşim alanlarında var. Bunlara inanmayınız, kandırılırsınız. Bu konuda dikkat edin. Bunların yerine daha kurumsal ve işlerini iyi yapan emlak şirketlerine danışmaları daha iyi olur” şeklinde konuştu.

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