2022-08-17 11:20:38 Ucuz daire oyununa aman dikkat! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem
Son dönemlerde vatandaşları ilan siteleri üzerinden farklı daire resimleriyle kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle dolandırıcılık arttı. Sözde emlak ofislerinin verdiği ilanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini verip müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları vatandaşlara uyarılarda bulundu.