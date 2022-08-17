Ucuz daire oyununa aman dikkat! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem

Kurumsal ve bu işi iyi bilen birçok emlak şirketi var. Bunlardan bilgi almalarını tavsiye ederiz. Sözleşmelerde de imzalamadan önce avukatınıza ya da bu işte uzman birine okutmanız gerekiyor. Sözleşmenin maddelerinde sizin lehinizde veya aleyhinizde olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Birçok kişinin mağdur olduğunu görüyoruz bu konuda merdiven altı diye isimlendirdiğimiz yerler var. Beylikdüzü’nde de var, Esenyurt’ta da var. Özellikle yeni yerleşim alanlarında var. Bunlara inanmayınız, kandırılırsınız. Bu konuda dikkat edin. Bunların yerine daha kurumsal ve işlerini iyi yapan emlak şirketlerine danışmaları daha iyi olur” şeklinde konuştu.