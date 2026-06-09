''İnşallah Hükümetimizin, Bakanlığımızın ve bizlerin katkılarıyla çözmüş bulunmaktayız. Artık yurt dışından, Afganistan'dan, Özbekistan'dan, Özbek ve Türkmen kökenli, yani soydaşlarımızı Türkiye'ye resmi yollardan çoban olarak getirmeye başladık. Bugün itibarıyla Aksaray'ımıza ilk Özbek kardeşimiz bir işletmemize geldi. Daha önce Türkiye'de çalışmış, memleketine dönmüş; ancak resmi kanallarla artık sözlü ve sözleşmeli olarak bu işletmede çobanlık görevini sürdürecek. Asgari ücret maaşı alacak, sigortası olacak. Türkiye'deki normal bir işçinin haklarının hepsine sahip olacak. Sigortası, vergisi, maaşı düzenli olarak bankaya yatacak ve sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacak. İşletmeler çoban bulmakta çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Çoban ihtiyacında ciddi sorunlarımız var. Çoban fiyatlarımız aldı başını gidiyor. 80 bin lira, 100 bin lira isteyen insanlar var. Hem bunların önüne geçmek hem de işletmelerin çoban ihtiyacını karşılamak üzere böyle bir yola gittik.”