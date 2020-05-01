2020-05-01 10:43:16 Türkiye'ye övgü dolu sözler: Sizden çok şey öğrendik
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Brezilya Belediyeler Birliği arasında video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemler ve tecrübeler paylaşıldı. Toplantıya Türkiye damga vurdu. Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Felicio Ramuth, dünya çapında Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarısının bilindiğine ve sağlıkta büyük bir konumda olduğuna dikkati çekti.