  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"İmamoğlu medyası Adnan Oktar'ın kediciklerini geçti" ?

Bayram baklavası nasıl yapılır? Ev baklava tarifi

Ayak altı yanması ve ağrısı nasıl geçer?

‘Alternatif aramaya başladılar’ dedi ve duyurdu: İki ülke Hafter'e destek vermeyi bırakıyor

Türkiye'ye koronavirüsün nereden geldiği tespit edildi

Zeytinyağlı baklava nasıl yapılır? | Kıyır kıyır baklava tarifi

Herkesin gözü bu kararda! 9. kez indirim bekleniyor

Kaç gün devamsızlıktan sınıfta kalınacak? Devamsızlıktan sınıfta kaç dersten kalınır?

Diriliş Ertuğrul o ülkeyi etkisi altına aldı

Kolay baklava tarifi | Milyöf hamurundan baklava tarifi
için kalan
Gündem
16
Türkiye'ye koronavirüsün nereden geldiği tespit edildi

2020-05-20 10:48:59
Türkiye'ye koronavirüsün nereden geldiği tespit edildi

Türk bilim insanları Türkiye'deki koronavirüs vakalarını inceledi.

#1
Foto - Türk bilim insanları, koronavirüsün gen haritasına yönelik çalışmasında çarpıcı sonuçlar elde etti

Türk bilim insanları, koronavirüsün gen haritasına yönelik çalışmasında çarpıcı sonuçlar elde etti

#2
Foto - 30'dan fazla virüs genomundan yapılan çalışmaya göre, İstanbul'daki vakaların çoğunun Avrupa kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı.

30'dan fazla virüs genomundan yapılan çalışmaya göre, İstanbul'daki vakaların çoğunun Avrupa kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı.

#3
Foto - Genom sekansları baz alındığında Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ABD,

Genom sekansları baz alındığında Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ABD,

#4
Foto - ikinci Avusturalya

ikinci Avusturalya

#5
Foto - üçüncüsünün ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.

üçüncüsünün ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.

#6
Foto - VİRÜSÜN BULAŞMA MODELLERİ ORTAYA ÇIKARILDI Milliyet'in haberine göre; Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün Türkiye'deki genom haritasını inceleyen bilim insanları önemli sonuçlara ulaştı

VİRÜSÜN BULAŞMA MODELLERİ ORTAYA ÇIKARILDI Milliyet'in haberine göre; Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün Türkiye'deki genom haritasını inceleyen bilim insanları önemli sonuçlara ulaştı

#7
Foto - İzole edilen koronavirüsün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı.

İzole edilen koronavirüsün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı.

#8
Foto - TÜRKİYE'DEKİ İLK VAKA ABD'DEN Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK VAKA ABD'DEN Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı.

#9
Foto - Genom sekansları incelenen araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ABD, ikinci vakanın Avusturalya, ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.

Genom sekansları incelenen araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ABD, ikinci vakanın Avusturalya, ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.

#10
Foto - İKİ İLİMİZDE İSE SUUDİ ARABİSTAN BAĞLANTILI İstanbul'daki koronavirüs vakalarının büyük bölümünün Avrupa merkezli olduğu sonucuna ulaşıldı.

İKİ İLİMİZDE İSE SUUDİ ARABİSTAN BAĞLANTILI İstanbul'daki koronavirüs vakalarının büyük bölümünün Avrupa merkezli olduğu sonucuna ulaşıldı.

#11
Foto - Türkiye'deki isimleri belirtilmeyen iki ilde görülen koronavirüs vakalarının ise Suudi Arabistan'daki örneklerle bağlantısı tespit edildi.

Türkiye'deki isimleri belirtilmeyen iki ilde görülen koronavirüs vakalarının ise Suudi Arabistan'daki örneklerle bağlantısı tespit edildi.

#12
Foto - Bilim insanları söz konusu araştırmanın sürdüğünü ve yeni genomlar elde edildikçe sonuçların kapsamlı hale geleceğini belirtiyor.

Bilim insanları söz konusu araştırmanın sürdüğünü ve yeni genomlar elde edildikçe sonuçların kapsamlı hale geleceğini belirtiyor.

#13
Foto - Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde bilim insanları koronavirüsün bulaşma ve mutasyona uğrama süreci anlamaya çalışıyor

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde bilim insanları koronavirüsün bulaşma ve mutasyona uğrama süreci anlamaya çalışıyor

#14
Foto - Virüsün değişen bölgeleri ve yapıları salgının gidişatı hakkında bilgilere sahip olunmasını sağlıyor.

Virüsün değişen bölgeleri ve yapıları salgının gidişatı hakkında bilgilere sahip olunmasını sağlıyor.

#15
Foto - Erciyes Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde etmişti.

Erciyes Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde etmişti.

Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu 'mükemmel bir gelişme' diyerek duyurdu
Dünya

Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu 'mükemmel bir gelişme' diyerek duyurdu

California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ABD'deki aşı çalışmaları ile ilgili olarak açıklama yaptı...
Azgın güruh kutuplaştırıyor
Gündem

Azgın güruh kutuplaştırıyor

Münferit her hadise üzerinden İslam’ı karalamaya çalışan ve kendileri gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımayan azgın azınlık, son günlerde ..
Büyük oyun deşifre edildi: 729 isimden 724’ü hain çıktı!
Gündem

Büyük oyun deşifre edildi: 729 isimden 724’ü hain çıktı!

İstanbul Başsavcılığı, 2013 yılında Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Okulu’na kayıt yaptırmış 729 öğrenciden 724’ünün, okula FETÖ’nün özel..
İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge! Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu
Gündem

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge! Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.
Rusya askeri kararını duyurdu
Dünya

Rusya askeri kararını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ordusunun tatbikat sayısını azalttığını ve NATO sınırları yakınında tatbikat planlamadığını açıkladı. ..
Trump, koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı
Dünya

Trump, koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ölümcül koronavirüse nasıl korunduğunu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı