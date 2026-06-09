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#1
Foto - Türkiye'nin yatak devinden maalesef kötü haber geldi: 25 ülkeyi peşinden koşturuyordu

Tek Referans'ta yer alan habere göre Türkiye’de otellere yönelik çalışan ve 25 ülkeye ihracat yapan Torbalı’daki Niron Grup Sanal Market İletişim Limited Şirketi ve Yönetim Kurulu Başkanı Eren Çağlar Niron, konkordato ilan etti.

#2
Foto - Türkiye'nin yatak devinden maalesef kötü haber geldi: 25 ülkeyi peşinden koşturuyordu

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere şirkete ve şirket sahibine üç ay geçici mühlet verdi.

#3
Foto - Türkiye'nin yatak devinden maalesef kötü haber geldi: 25 ülkeyi peşinden koşturuyordu

Niron Grup Kurucusu Eren Çağlar Niron, öğrenciyken Türkiye’de internet üzerinden yatak satarak mobilya sektörüne girdi. 2006 yılında kurulan Niron Yatak, 2010 yılında sattıkları ürünleri üretmeye başladı.

#4
Foto - Türkiye'nin yatak devinden maalesef kötü haber geldi: 25 ülkeyi peşinden koşturuyordu

Torbalı’da 10 bin metrekarelik fabrikaya sahip olan şirket, 200 çalışana sahip. Özellikle otellerle çalışan ve binin üzerinde referansı olan yatak şirketi, yatakal.com üzerinden internet satışı gerçekleştiriyor.

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