Türkiye’nin gizli kahvaltı haritası ifşa oldu! En iştah açan sofra bakın hangi ilden çıktı
Her köşesinde eşsiz lezzetler barındıran Türkiye'nin, güne en coşkulu ve en birleştirici başlangıcı sunan il il kahvaltı haritası gastronomi dünyasını salladı. İzmir'in çıtır boyozundan Van'ın tescilli otlu peynirine, Karadeniz yaylalarının tel tel uzayan kuymak ritüelinden Gaziantep ve Şanlıurfa'nın ezber bozan sabah ciğeri ile beyran kültürüne kadar her şehir, masaya kendi coğrafyasının imzasını taşıyan bir şölen sunuyor. İşte Türkiye'nin en iddialı, en özgün ve damak çatlatan sabah lezzetlerini bir araya getiren il il kahvaltı rehberi...

1. İZMİR: BOYOZ VE GEVREĞİN ÇITIR DÜNYASI Batı'nın sabah ritüelleri denince akla ilk gelen şehir İzmir'dir. İzmir kahvaltısının kalbi, fırınlardan yükselen o sıcak kokularda atar. Öne Çıkan Lezzet: Kat kat açılan, yağlı ve çıtır dokusuyla boyoz. Nasıl Tüketilir?: Yanında haşlanmış yumurta ve taze demlenmiş çay ile tam bir klasik oluşturur.

Tamamlayıcılar: Sokak fırınlarından alınan bol susamlı çıtır İzmir gevreği ve İzmir tulum peyniri bu masanın as oyuncularıdır.

2. TRABZON & RİZE: KARADENİZ YAYLALARININ SICAKLIĞI Kuzeyin sisli yaylalarına çıktığınızda kahvaltının rengi birden değişir; masalar daha doyurucu, sıcak ve enerji verici bir hal alır. Öne Çıkan Lezzet: Tel tel uzayan kolot peyniri, mis kokulu Trabzon tereyağı ve mısır ununun sahandaki muhteşem dansı: Muhlama (ya da Rize usulü kuymak).

Tamamlayıcılar: Taş değirmende çekilmiş mısır ekmeği, fırından yeni çıkmış sıcak pide, minci peyniri ve dünyaca ünlü Anzer balı.

3. VAN: TESCİLLİ VE SINIR TANIMAYAN ÇEŞİTLİLİK Kahvaltı denildiğinde Türkiye'de (ve dünyada) ilk sıraya yerleşen Van, bu kültürü tescilli bir görsel şölene dönüştürmüş durumdadır. Öne Çıkan Lezzet: Dağlardan toplanan taze otlarla harmanlanan, hafif tuzlu ve keskin aromalı ünlü otlu peynir.

Fark Yaratanlar: Un ve tereyağının enfes uyumuyla ortaya çıkan sıcak murtuğa ve kavrulmuş buğdayın en lezzetli hali olan kavut.

4. GAZİANTEP: EZBER BOZAN BEYRAN VE KATMER UNESCO tescilli gastronomi şehri Gaziantep, kahvaltıda bildiğimiz tüm klasik kuralları yıkar. Güne tatlı ve sert bir başlangıç yapılır. Öne Çıkan Lezzet: Sabaha karşı fırınlarda hazırlanan, bol sarımsaklı, acılı, pirinçli ve kuzu etli tescilli beyran çorbası.

Sabah Tatlısı: Beyranın hemen ardından gelen, çıtır baklava yufkası, taze kaymak ve Antep fıstığının fırında buluştuğu efsanevi katmer.

5. ŞANLIURFA & DİYARBAKIR: SABAHIN İLK IŞIKLARINDA CİĞER ŞİŞ Güneydoğu'nun bu iki kadim kentinde kahvaltı, alışılmışın dışındaki protein yoğunluğuyla şaşırtır. Sabah ezanıyla birlikte sokaklardaki mangallar yanar.

Öne Çıkan Lezzet: Közlenmiş isot, taze yeşillikler ve açık ekmek (lavaş) eşliğinde sunulan taze pişmiş ciğer şiş.

6. KAYSERİ: PASTIRMANIN VE ÇEMENİN GÜCÜ İç Anadolu'nun lezzet merkezi Kayseri'de sabahları şarküteri ürünleri başroldedir. Masaya gelen her tabak yoğun bir emek ve aroma barındırır. Öne Çıkan Lezzet: Sahanda cızırdayarak servis edilen, kokusuyla iştah kabartan pastırmalı yumurta.

Tamamlayıcılar: Taş fırın ekmeğinin üzerine sürülen cevizli çemen ve ızgarada pişirilmiş Kayseri sucukları.

7. MUĞLA & ANTALYA: EGE VE AKDENİZ'İN YEŞİLİ Daha hafif, ferah ve taze bir başlangıç arayanlar için kıyı şeridi tam bir cennettir. Doğallık masanın temel kuralıdır. Öne Çıkan Lezzetler: Ev yapımı acı turunç, bergamot ve incir reçelleri, kırma zeytinler ve halis muhlis sızma zeytinyağı.

Dokunuş: Bahçeden yeni koparılmış taze otlar, keçi peyniri ve sıcak gözlemeler masayı tamamlar.

Türkiye'nin listeli kahvaltı haritası net bir şekilde gösteriyor ki; bu topraklarda sabah öğünü sadece karın doyurmak için yapılan bir eylem değildir. Sevdikleriyle bir araya gelmek, derin sohbetleri koyulaştırmak ve paylaşmanın tadına varmaktır. Yolunuz hangi şehre düşerse düşsün, güne o bölgenin özgün kahvaltısıyla başlamak, o şehrin ruhunu hissetmenin en kısa yoludur.

