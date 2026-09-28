Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı: Ata tohumundan yetiştirilen domatesi bedava dağıtıyor!

Kuruyan tohumların nemden korunmasının önem taşıdığını vurgulayan Ekşioğlu, "Tohumun harekete geçmesi için nem ve uygun sıcaklık gerekir. İyi kurutulan tohumları kuru ortamda uzun süre saklayabilirsiniz. Biz de bir domatesten aldığımız tohumu sonraki yıl yeniden ekerek bu çeşidi yıllardır yaşatıyoruz." dedi. Yöre halkına ellerindeki yerel tohumların değerini bilmeleri ve bunları çoğaltmaları çağrısında bulunan Ekşioğlu, coğrafi işaretle tescillenmesi halinde "Ekşili Kocaali domatesi"nin daha geniş kitlelere duyurulabileceğini ve gelecek nesillere aktarılabileceğini kaydetti. Ekşioğlu, coğrafi işaretin yalnızca tanıtım açısından değil, domatesin yöresel kimliğinin korunması bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu değerin sadece bizde kalmasını değil, herkese ulaşmasını istiyorum. Kocaali'yi çok seviyorum. İstanbul'da bulunsam da ikametim hala burada. En büyük hedefimiz, 'Ekşili Kocaali domatesi'nin coğrafi işaret alması ve ilçemizin adıyla tanınması. Daha çok kişi yetiştirirse, tohumu çoğaltırsa kaybolma tehlikesi de azalır. Bizden sonraki nesiller de bu domatesin gerçek tadını bilsin istiyorum."