2023-02-22 15:49:22 Türkiye'nin başına havadan talih kuşu kondu!
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamı nedeniyle Türkiye'nin başına adeta talih kuşu kondu.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamı nedeniyle Türkiye'nin başına adeta talih kuşu kondu.
Yaklaşık bir yıl önce başlayan Rusya Ukrayna krizi sebebiyle Ukrayna hava sahası kapatılmıştı.
Hava sahasının kapatılmasıyla birlikte doğu ile batıyı bağlayan en iyi rota Türkiye üzerinden oluşturuluyor.
Hava sahası kullanımı sebebiyle de havayollarının ülkemize hatırı sayılır bir katkısı bulunuyor.
Şirketler hava sahamızı kullandıkları ölçüde bir ödeme gerçekleştiriyor.
Bu ortaya çıkan durum Türkiye'nin gelirini artırdı. (Airporthaber)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23