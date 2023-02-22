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Türkiye'nin başına havadan talih kuşu kondu!

2023-02-22 15:49:22
Türkiye'nin başına havadan talih kuşu kondu!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamı nedeniyle Türkiye'nin başına adeta talih kuşu kondu.

#1
Foto - Türkiye'nin başına havadan talih kuşu kondu!

Yaklaşık bir yıl önce başlayan Rusya Ukrayna krizi sebebiyle Ukrayna hava sahası kapatılmıştı.

#2
Foto - Türkiye'nin başına havadan talih kuşu kondu!

Hava sahasının kapatılmasıyla birlikte doğu ile batıyı bağlayan en iyi rota Türkiye üzerinden oluşturuluyor.

#3
Foto - Türkiye'nin başına havadan talih kuşu kondu!

Hava sahası kullanımı sebebiyle de havayollarının ülkemize hatırı sayılır bir katkısı bulunuyor.

#4
Foto - Türkiye'nin başına havadan talih kuşu kondu!

Şirketler hava sahamızı kullandıkları ölçüde bir ödeme gerçekleştiriyor.

#5
Foto - Türkiye'nin başına havadan talih kuşu kondu!

Bu ortaya çıkan durum Türkiye'nin gelirini artırdı. (Airporthaber)

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