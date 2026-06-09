Türkiye'den yüklü miktarda Kaan alacaklardı: Çin ile anlaştılar, 40 tane J-35 alıyorlar
Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almayı planlayan dost ülke Pakistan flaş bir kararla Çin'den 40 adet J-35 savaş uçağını tedarik etmek için harekete geçti.
Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almayı planlayan dost ülke Pakistan flaş bir kararla Çin'den 40 adet J-35 savaş uçağını tedarik etmek için harekete geçti.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Pakistan, Çin’in geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-35’in ilk yabancı kullanıcısı olmaya hazırlanıyor. İki ülke arasında imzalanan ilk iş birliği anlaşması kapsamında Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) 40 adede kadar J-35 savaş uçağı tedarik edecek. Söz konusu anlaşma yalnızca savaş uçaklarını değil, KJ-500 Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) uçakları ile HQ-19 hava ve füze savunma sistemlerini de kapsayan geniş çaplı bir modernizasyon paketinin parçası olarak değerlendiriliyor.
Pakistanlı yetkililer, programın ülkenin hava gücünde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirtirken, ilk pilot eğitimlerinin Çin’de başladığı ve ilk uçakların teslimatının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade ediliyor. J-35 tedariki, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli modernizasyon adımlarından biri olarak görülüyor.
Pakistan hâlihazırda Çin ile ortak geliştirilen JF-17 Thunder savaş uçaklarını ve Çin üretimi J-10CE platformlarını aktif olarak kullanıyor. J-35’in envantere girmesiyle birlikte Pakistan ilk kez düşük görünürlük özelliklerine sahip beşinci nesil bir savaş uçağı kabiliyeti kazanacak.
Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Pakistan, aynı zamanda J-35 platformunun ilk uluslararası kullanıcısı olarak Çin’in yeni nesil savaş uçağı ihracatında tarihi bir kilometre taşına imza atmasını sağlayacak.
J-35 Nasıl Bir Platform? Shenyang Aircraft Corporation tarafından geliştirilen J-35, Çin’in J-20’nin ardından geliştirdiği ikinci beşinci nesil savaş uçağı olarak öne çıkıyor.
Çift motorlu yapıya sahip platform; düşük radar görünürlüğü sağlayan gövde tasarımı, dahili silah istasyonları, gelişmiş sensör füzyonu ve ağ merkezli harp kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 17,3 metre uzunluğa ve 11,5 metre kanat açıklığına sahip olan J-35’in azami kalkış ağırlığının 28 ton seviyesinde olduğu belirtiliyor. İki adet art yakıcılı turbofan motorla güçlendirilen platformun azami hızının ise Mach 1,8 seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Uçak; hava-hava füzeleri, kara taarruz mühimmatları ve anti-radyasyon füzelerini dahili silah istasyonlarında taşıyabiliyor. Bu yapı, platformun yoğun hava savunma tehditleri altında görev icra ederken düşük görünürlüğünü korumasına imkân tanıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23