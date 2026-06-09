Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Pakistan, Çin’in geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-35’in ilk yabancı kullanıcısı olmaya hazırlanıyor. İki ülke arasında imzalanan ilk iş birliği anlaşması kapsamında Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) 40 adede kadar J-35 savaş uçağı tedarik edecek. Söz konusu anlaşma yalnızca savaş uçaklarını değil, KJ-500 Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) uçakları ile HQ-19 hava ve füze savunma sistemlerini de kapsayan geniş çaplı bir modernizasyon paketinin parçası olarak değerlendiriliyor.