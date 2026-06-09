  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih verildi! Aziz Yıldırım teknik ekibe 2 ismi ikna etti, 'Gelirim' dediler ABD'den otomobil devine büyük şok! Listeye dahil edildi! Mete Yarar gözden kaçan detayı açıkladı: Türkiye Avrupa'da olmayan bir teknoloji geliştirdi Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular Dünya bu salgını konuşuyor: Ebola kaynaklı can kaybı yüzü aştı LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış Tüm tuşlara basılacak artık: Galatasaray'ın da gündemindeydi: İspanya'da Bernardo Silva düellosu Masum sanıp her yerde kullanıyoruz! Bulaşık deterjanı bu yüzeyleri mahvediyor Hamile olanlar mutlaka bu yöntemi deneyin: Leke ve sıcaklara karşı bebeğinizi koruyacak! Uzman isim uyardı CHP’den istifa eden başkan isyan etti: ‘Bana ihanet ettiler’
#1
Foto - Türkiye'den yüklü miktarda Kaan alacaklardı: Çin ile anlaştılar, 40 tane J-35 alıyorlar

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Pakistan, Çin’in geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-35’in ilk yabancı kullanıcısı olmaya hazırlanıyor. İki ülke arasında imzalanan ilk iş birliği anlaşması kapsamında Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) 40 adede kadar J-35 savaş uçağı tedarik edecek. Söz konusu anlaşma yalnızca savaş uçaklarını değil, KJ-500 Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) uçakları ile HQ-19 hava ve füze savunma sistemlerini de kapsayan geniş çaplı bir modernizasyon paketinin parçası olarak değerlendiriliyor.

#2
Foto - Türkiye'den yüklü miktarda Kaan alacaklardı: Çin ile anlaştılar, 40 tane J-35 alıyorlar

Pakistanlı yetkililer, programın ülkenin hava gücünde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirtirken, ilk pilot eğitimlerinin Çin’de başladığı ve ilk uçakların teslimatının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade ediliyor. J-35 tedariki, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli modernizasyon adımlarından biri olarak görülüyor.

#3
Foto - Türkiye'den yüklü miktarda Kaan alacaklardı: Çin ile anlaştılar, 40 tane J-35 alıyorlar

Pakistan hâlihazırda Çin ile ortak geliştirilen JF-17 Thunder savaş uçaklarını ve Çin üretimi J-10CE platformlarını aktif olarak kullanıyor. J-35’in envantere girmesiyle birlikte Pakistan ilk kez düşük görünürlük özelliklerine sahip beşinci nesil bir savaş uçağı kabiliyeti kazanacak.

#4
Foto - Türkiye'den yüklü miktarda Kaan alacaklardı: Çin ile anlaştılar, 40 tane J-35 alıyorlar

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Pakistan, aynı zamanda J-35 platformunun ilk uluslararası kullanıcısı olarak Çin’in yeni nesil savaş uçağı ihracatında tarihi bir kilometre taşına imza atmasını sağlayacak.

#5
Foto - Türkiye'den yüklü miktarda Kaan alacaklardı: Çin ile anlaştılar, 40 tane J-35 alıyorlar

J-35 Nasıl Bir Platform? Shenyang Aircraft Corporation tarafından geliştirilen J-35, Çin’in J-20’nin ardından geliştirdiği ikinci beşinci nesil savaş uçağı olarak öne çıkıyor.

#6
Foto - Türkiye'den yüklü miktarda Kaan alacaklardı: Çin ile anlaştılar, 40 tane J-35 alıyorlar

Çift motorlu yapıya sahip platform; düşük radar görünürlüğü sağlayan gövde tasarımı, dahili silah istasyonları, gelişmiş sensör füzyonu ve ağ merkezli harp kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 17,3 metre uzunluğa ve 11,5 metre kanat açıklığına sahip olan J-35’in azami kalkış ağırlığının 28 ton seviyesinde olduğu belirtiliyor. İki adet art yakıcılı turbofan motorla güçlendirilen platformun azami hızının ise Mach 1,8 seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Uçak; hava-hava füzeleri, kara taarruz mühimmatları ve anti-radyasyon füzelerini dahili silah istasyonlarında taşıyabiliyor. Bu yapı, platformun yoğun hava savunma tehditleri altında görev icra ederken düşük görünürlüğünü korumasına imkân tanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı
Gündem

Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü Beldesi'nde yapılan belediye seçimleri sadece sonuçlarıyla değil, sosyal medyada ortaya çıkan mizah..
Ermenistan‘dan gelen açıklama sonrası Erdoğan'dan flaş hamle!
Gündem

Ermenistan‘dan gelen açıklama sonrası Erdoğan'dan flaş hamle!

Ermenistan‘dan gelen normalleşme ve ilişkileri yoluna koyma yönündeki açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Erm..
İşte Sema Bingöl ve ailesinin karanlık sicili! "Gazetecilik" maskesi düştü, suç dosyası saçıldı!
Gündem

İşte Sema Bingöl ve ailesinin karanlık sicili! “Gazetecilik” maskesi düştü, suç dosyası saçıldı!

Ankara’da düzenlenen Gezi Parkı ve Ethem Sarısülük anma etkinliklerinde gözaltına alınan ve terör örgütüne müzahir yayın organları tarafında..
Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu! Üniversite öğrencisi kadına iğrenç teklif
Gündem

Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu! Üniversite öğrencisi kadına iğrenç teklif

Türkiye’de Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu bu kez Samsun’da yaşandı. Üniversite öğrencisine cinsel saldırı ve tehdit iddiası..
6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama
Dünya

6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama

Özbekistan’ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda patlama yaşandı.
İran resmi haber ajansı paylaştı: Boom boom Tel Aviv!
Dünya

İran resmi haber ajansı paylaştı: Boom boom Tel Aviv!

İran’ın resmi haber ajansı Tasnim, İran’dan fırlatılan ve terör devleti İsrail’in Tel Aviv kentinin yerle bir edildiği füzeleri, dans eden b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23