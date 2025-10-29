Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar! Niyetleri ciddi, görüşmeler başladı

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı son Beyaz Kitap’ta, kıtanın en zayıf olduğu alanlar arasında insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, elektronik harp ve topçu teknolojileri öne çıkıyor. Haberde, Türkiye’nin bu alanların çoğunda Avrupa’yı tamamlayabilecek kapasiteye sahip olduğu öne çıkarılmıştı. Türk savunma devlerinin Avrupa pazarına girişinin hız kazandığı belirtilirken, Baykar’ın Leonardo ile İtalya’da İHA üretimi ve Piaggio’nun satın alınması için iki önemli anlaşma yaptığı, TAI’nin Airbus’la İspanya’ya eğitim jetleri tedariki üzerinde çalıştığı, Türk tersanelerinin Portekiz donanması için lojistik gemiler inşa ettiği ve Almanya’nın 155 mm top mermisi üretimi için Repkon’la iş birliği başlattığı aktarıldı.