SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Türkiye’de yüzyılın suikast operasyonu! Trump’ın kızını öldürmek isteyen terörist havalimanında paketlendi: İran detayı tam bomba
Haber Merkezi

Türkiye'de yüzyılın suikast operasyonu! Trump'ın kızını öldürmek isteyen terörist havalimanında paketlendi: İran detayı tam bomba

İran Devrim Muhafızları tarafından eğitildiği ve Kasım Süleymani'nin intikamını almak istediği ileri sürülen Hizbullah üyesi Muhammed Saadi, Türkiye üzerinden Rusya'ya kaçmaya çalışırken Türk güvenlik güçlerince havalimanında kıskıvrak yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a yönelik gizli bir suikast planladığı belirlenen Irak vatandaşı zanlı, başarılı operasyonun ardından hızlıca ABD'ye iade edildi. Yakalanan şüphelinin üzerinden Ivanka Trump'ın Florida'daki lüks evine ait gizli plan ve haritalar çıkarken, zanlının ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarında 18 ayrı terör saldırısıyla suçlandığı öğrenildi.

İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamını almak amacıyla ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'a suikast planladığı ileri sürülen Hizbullah üyesi Irak vatandaşı Muhammed Bakır Said Davut el Saadi (32), Türkiye'de yakalandı.

15 Mayıs'ta Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmek üzere havalimanında Türk güvenlik güçlerince yakalanan Saadi, ABD'ye iade edildi. The New York Post'un özel haberine göre, ABD'ye iade edilen şüphelinin, Ivanka Trump'ın Florida'daki evine ait gizli plan ve haritaları ele geçirdiği öne sürüldü.

Kasım Süleymani'yi 'akıl hocası' olarak gören Saadi'nin "Bizim evimizi yaktığı gibi Trump'ın evini yakmak için kızı Ivanka'yı öldürmemiz gerekiyor" dediği iddia edildi. Zanlı, ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre 18 ayrı terör saldırısıyla suçlanıyor.

Ahsen

Bizim Kasım. Bizim İvanka. Bizim katil adayı. Bizim ABD.????????????

2525

Ne büyük iş başarmış akp müslümsnları erkeksiniz israil de aynısı. Yapsanız.abd nin gözüne girmek.vatandaşı kandırıp filistin için para topluyoruz diyorlar halbuki o parayı alıp israille dolaylı yoldan gönderiliyor.
