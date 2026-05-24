Türkiye’de yüzyılın suikast operasyonu! Trump’ın kızını öldürmek isteyen terörist havalimanında paketlendi: İran detayı tam bomba
İran Devrim Muhafızları tarafından eğitildiği ve Kasım Süleymani'nin intikamını almak istediği ileri sürülen Hizbullah üyesi Muhammed Saadi, Türkiye üzerinden Rusya'ya kaçmaya çalışırken Türk güvenlik güçlerince havalimanında kıskıvrak yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a yönelik gizli bir suikast planladığı belirlenen Irak vatandaşı zanlı, başarılı operasyonun ardından hızlıca ABD'ye iade edildi. Yakalanan şüphelinin üzerinden Ivanka Trump'ın Florida'daki lüks evine ait gizli plan ve haritalar çıkarken, zanlının ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarında 18 ayrı terör saldırısıyla suçlandığı öğrenildi.