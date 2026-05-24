  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor Ne yumurta ne zeytin: Kolesterolü kesen turp ve o gıda 3 defa kullanılır! Saraçoğlu reçeteyi verdi Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor! DMM, sahte kurban ilanları için uyarı yaptı Genç oyuncudan şok eden set itirafı: 'Bizi karavandan attırdı!'
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor

Bir dönem sadece geleneksel bir lezzet olarak bilinen ancak şimdilerde küresel tıp devlerinin radarına giren keçiboynuzu, çekirdeğinden tozuna kadar endüstride alternatifsiz bir hammadde haline geldi. "Altından ucuz bakır kadar değerli" bu Akdeniz bitkisi hem lif oranıyla hem de akciğerlere iyi gelmesiyle biliniyor...

#1
Foto - Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor

Bir dönem yüzüne bakılmayan, sadece geleneksel bir pekmez malzemesi olarak görülen keçiboynuzu, şimdilerde başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyada kapış kapış gidiyor. Peki, bu bitki neden bu kadar değerli? Ekonomik değeri altınla yarışmasa da sağlığa ve sanayiye olan katkısıyla tam anlamıyla "stratejik bir hammadde" haline gelen keçiboynuzunu masaya yatırdık. "Keçiboynuzunun faydası ne, keçiboynuzu dünyada ve Türkiye'de nerede yetişir?" gibi en çok merak edilen soruların cevabını araştırdık. Küresel ve kozmetik devlerinin radarına giren keçiboynuzu hem lif oranıyla modern tıbbın gözdesi oldu hem de endüstride altından kıymetli bir getiri kapısına dönüştü. İşte Türkiye'nin dünyadaki en büyük üreticilerinden biri olduğu, adeta sessiz sedasız ihraç rekorları kıran o ürünün bilinmeyen dünyası...

#2
Foto - Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor

Altın sadece bir yatırım aracı olarak kenarda dururken, bakır sanayinin ve üretimin can damarıdır. Keçiboynuzu da tam olarak gıda ve sağlık sanayisinin "bakırı" konumunda.

#3
Foto - Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor

Çekirdeğindeki Gizli Servet: Keçiboynuzunun kendisi kadar, içindeki o sert çekirdekleri dünyayı peşinden koşturuyor. Keçiboynuzu çekirdeğinden elde edilen Locust Bean Gum (LBG) yani keçiboynuzu gamı; dondurmadan çocuk mamasına, krem peynirden tekstile kadar binlerce üründe doğal kıvam artırıcı olarak kullanılıyor. Dünyada bu kıvamı verebilen başka hiçbir doğal ürün yok!

#4
Foto - Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor

Doğal Kakao Alternatifi: Çikolata endüstrisi, yükselen kakao fiyatları ve kafein hassasiyeti nedeniyle rotasını keçiboynuzu tozuna çevirdi. Kafeinsiz, glütensiz ve doğal olarak tatlı olan bu toz, dünya genelinde sağlıklı çikolata ve atıştırmalıkların ana maddesi haline geldi. Arama motorlarında "doğal akciğer temizleyici" dendiğinde ilk sırada çıkan keçiboynuzunun küresel pazarda kapışılmasının sağlık nedenleri ise şöyle: Akciğerlerin Doğal Süpürgesi: Özellikle solunum yolu hassasiyeti olanlar ve sigara kullananlar için güçlü bir antioksidan kalkanı oluşturur, astım ve nefes darlığı şikâyetlerini hafifletir. Sütten 3 Kat Daha Fazla Kalsiyum: Kemik sağlığı için mucizevi bir kaynak olan keçiboynuzu, süte oranla tam 3 kat daha fazla kalsiyum içerir ve üstelik kolesterol içermez. Sindirim Sisteminin Dostu: Yüksek lifli yapısı sayesinde bağırsak florasını düzenler, mide asidini dengeler ve sindirim sorunlarına karşı doğal bir bariyer oluşturur. TÜRKİYE BU PAZARIN NERESİNDE? Keçiboynuzu, Akdeniz ikliminin hakim olduğu topraklarda yetişen bir ağaçtır. Türkiye; Antalya, Mersin ve Muğla şeridinde dünyanın en kaliteli keçiboynuzlarını üretiyor. Son yıllarda sadece pekmez olarak değil; çekirdeği, tozu ve özü olarak işlenmiş halde ihraç edilen bu ürün, ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağlıyor. Yabancı firmaların Türkiye'deki yerel üreticilerden tonlarca sipariş verdiği bu dönemde, keçiboynuzu "kara elmas" yakıştırmasını sonuna kadar hak ediyor. KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLİR? Dünyada şu an kapış kapış giden keçiboynuzunu günlük beslenme rutinine dahil etmek oldukça kolay. Ancak bu mucizevi besinden maksimum fayda sağlamak için tüketim amacına göre doğru yöntemi seçmek gerekiyor. İşte mutfakta uygulayabileceğiniz en popüler ve en şifalı keçiboynuzu tüketim yöntemleri: 1. Doğal Haliyle (Çiğ Olarak Çiğnemek) Keçiboynuzunun en geleneksel ve keyifli tüketim şeklidir. Yıkanmış kurutulmuş keçiboynuzu meyvesini doğrudan ısırarak çiğneyebilirsiniz. Çiğneme esnasında diş ve diş eti sağlığını destekler. Tatlı krizlerini anında kesen harika ve lifli bir ara öğün alternatifidir. Küçük bir tüyo: Eğer keçiboynuzu çok sert geliyorsa, birkaç saat ılık suda bekleterek yumuşamasını sağlayabilirsiniz. 2. Keçiboynuzu Özü veya Pekmezi (Aç Karnına Şifa Kürü) Özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde bağışıklığı tavan yaptırmak için en çok tercih edilen yöntemdir. (Keçiboynuzu özü, pekmeze göre daha düşük ısıda üretildiği için besin değerini daha çok korur). Nasıl Tüketilmeli? Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Çocuklar için ise günde 1 tatlı kaşığı yeterlidir. Farklı Bir Kullanım: Yoğurdun üzerine gezdirebilir, tahinle karıştırabilir ya da rafine şeker yerine krep ve pankeklerinize sos olarak ekleyebilirsiniz. 3. Keçiboynuzu Tozu (Sağlıklı Kakao Alternatifi) Keçiboynuzunun kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bu toz, glütensiz ve kafeinsiz yapısıyla modern mutfakların yeni gözdesi.

#5
Foto - Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor

Nasıl Tüketilmeli? Kakaoyu kullandığınız her yerde (kek, kurabiye, puding) kakao yerine aynı ölçüde keçiboynuzu tozu kullanabilirsiniz. Kendiliğinden tatlı olduğu için tariflerinizdeki şeker miktarını da yarı yarıya azaltmanızı sağlar. Çocuklar İçin Sütlü İçecek: Bir bardak sıcak sütün içerisine 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu tozu ekleyip karıştırarak çocuklarınıza sağlıklı, kafeinsiz bir sıcak çikolata alternatifi hazırlayabilirsiniz. 4. Akciğerleri Temizleyen Keçiboynuzu Kürü Özellikle sigara kullananlar, astım ve kronik öksürük şikâyeti olanlar için bitkisel tıp dünyasında bu çay kürü sıklıkla önerilir.

#6
Foto - Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor

Hazırlanışı: 5-6 adet keçiboynuzunu küçük parçalara kırın. Kaynamakta olan yarım litre (yaklaşık 2-3 su bardağı) klorsuz suyun içine atın. Kısık ateşte, ağzı kapalı olarak 5-6 dakika kaynatın. Ardından ocaktan alıp ılımaya bırakın ve süzün. Tüketim Zamanı: Hazırladığınız bu suyu her gün sabah aç karnına ve akşam yatağa gitmeden önce birer çay bardağı olarak içebilirsiniz. Keçiboynuzu doğal olarak yüksek oranda şeker içerir. Bu nedenle diyabet (şeker) hastalarının ve kan şekeri düzensizliği yaşayanların keçiboynuzunu, özellikle de pekmez ve özü formunu tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri veya doktorlarına danışmaları gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler
Gündem

Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Milletvekili Murat Emir hakkında çarpıcı görüntüler paylaşarak dikkat çeken açıkl..
Dev 'beyaz altın' rezervi keşfedildi! 328 yıl yetecek büyüklükte!
Dünya

Dev 'beyaz altın' rezervi keşfedildi! 328 yıl yetecek büyüklükte!

Dağların altında keşfedilen dev “beyaz altın” rezervinin, teknoloji ve enerji sektöründe küresel dengeleri değiştirebilecek büyüklükte olduğ..
Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi
Dünya

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri s..
Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi
Dünya

Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna ordusunun Luhansk'taki koleje yönelik saldırısında ölü sayısı 18'e çıktı" ifadeleri kullanıldı. ..
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti

Denizli siyasetinde kartları yeniden karacak dikkat çeken bir istifa ve katılım süreci yaşandı. CHP Çardak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23