Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor

Doğal Kakao Alternatifi: Çikolata endüstrisi, yükselen kakao fiyatları ve kafein hassasiyeti nedeniyle rotasını keçiboynuzu tozuna çevirdi. Kafeinsiz, glütensiz ve doğal olarak tatlı olan bu toz, dünya genelinde sağlıklı çikolata ve atıştırmalıkların ana maddesi haline geldi. Arama motorlarında "doğal akciğer temizleyici" dendiğinde ilk sırada çıkan keçiboynuzunun küresel pazarda kapışılmasının sağlık nedenleri ise şöyle: Akciğerlerin Doğal Süpürgesi: Özellikle solunum yolu hassasiyeti olanlar ve sigara kullananlar için güçlü bir antioksidan kalkanı oluşturur, astım ve nefes darlığı şikâyetlerini hafifletir. Sütten 3 Kat Daha Fazla Kalsiyum: Kemik sağlığı için mucizevi bir kaynak olan keçiboynuzu, süte oranla tam 3 kat daha fazla kalsiyum içerir ve üstelik kolesterol içermez. Sindirim Sisteminin Dostu: Yüksek lifli yapısı sayesinde bağırsak florasını düzenler, mide asidini dengeler ve sindirim sorunlarına karşı doğal bir bariyer oluşturur. TÜRKİYE BU PAZARIN NERESİNDE? Keçiboynuzu, Akdeniz ikliminin hakim olduğu topraklarda yetişen bir ağaçtır. Türkiye; Antalya, Mersin ve Muğla şeridinde dünyanın en kaliteli keçiboynuzlarını üretiyor. Son yıllarda sadece pekmez olarak değil; çekirdeği, tozu ve özü olarak işlenmiş halde ihraç edilen bu ürün, ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağlıyor. Yabancı firmaların Türkiye'deki yerel üreticilerden tonlarca sipariş verdiği bu dönemde, keçiboynuzu "kara elmas" yakıştırmasını sonuna kadar hak ediyor. KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLİR? Dünyada şu an kapış kapış giden keçiboynuzunu günlük beslenme rutinine dahil etmek oldukça kolay. Ancak bu mucizevi besinden maksimum fayda sağlamak için tüketim amacına göre doğru yöntemi seçmek gerekiyor. İşte mutfakta uygulayabileceğiniz en popüler ve en şifalı keçiboynuzu tüketim yöntemleri: 1. Doğal Haliyle (Çiğ Olarak Çiğnemek) Keçiboynuzunun en geleneksel ve keyifli tüketim şeklidir. Yıkanmış kurutulmuş keçiboynuzu meyvesini doğrudan ısırarak çiğneyebilirsiniz. Çiğneme esnasında diş ve diş eti sağlığını destekler. Tatlı krizlerini anında kesen harika ve lifli bir ara öğün alternatifidir. Küçük bir tüyo: Eğer keçiboynuzu çok sert geliyorsa, birkaç saat ılık suda bekleterek yumuşamasını sağlayabilirsiniz. 2. Keçiboynuzu Özü veya Pekmezi (Aç Karnına Şifa Kürü) Özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde bağışıklığı tavan yaptırmak için en çok tercih edilen yöntemdir. (Keçiboynuzu özü, pekmeze göre daha düşük ısıda üretildiği için besin değerini daha çok korur). Nasıl Tüketilmeli? Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Çocuklar için ise günde 1 tatlı kaşığı yeterlidir. Farklı Bir Kullanım: Yoğurdun üzerine gezdirebilir, tahinle karıştırabilir ya da rafine şeker yerine krep ve pankeklerinize sos olarak ekleyebilirsiniz. 3. Keçiboynuzu Tozu (Sağlıklı Kakao Alternatifi) Keçiboynuzunun kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bu toz, glütensiz ve kafeinsiz yapısıyla modern mutfakların yeni gözdesi.