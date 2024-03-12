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Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

2024-03-12 14:16:24
Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip olan şehirler açıklandı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşam ömrüne sahip şehirleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde yaşam süresinin en uzun olduğu illeri ve cinsiyete göre beklenen yaşam sürelerini açıkladı. Yayımlanan verilere göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalaması 73.7 yıl iken, kadınlarda ise bu süre ortalama 79.4 yıla yükseldi. TÜİK'in verilerine göre yaşam süresi en uzun olan iller şu şekilde sıralandı:

#1
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

TUNCELİ Erkekler için: 76.2 yıl Kadınlar için: 85.7 yıl Genel Ortalama: 80.5 yıl

#2
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

MUĞLA Erkekler için: 77.7 yıl Kadınlar için: 83.5 yıl Genel Ortalama: 80.5 yıl

#3
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

MARDİN Erkekler için: 76.9 yıl Kadınlar için: 83.7 yıl Genel Ortalama: 80.3 yıl

#4
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

GİRESUN Erkekler için: 75.9 yıl Kadınlar için: 84.3 yıl Genel Ortalama: 80.1 yıl

#5
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

GÜMÜŞHANE Erkekler için: 76.1 yıl Kadınlar için: 83.6 yıl Genel Ortalama: 79.9 yıl

#6
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

TRABZON Erkekler için: 76 yıl Kadınlar için: 83.4 yıl Genel Ortalama: 79.8 yıl

#7
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

ORDU Erkekler için: 76.6 yıl Kadınlar için: 83 yıl Genel Ortalama: 79.8 yıl

#8
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

RİZE Erkekler için: 75.3 yıl Kadınlar için: 83.7 yıl Genel Ortalama: 79.6 yıl

#9
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

ADIYAMAN Erkekler için: 76.6 yıl Kadınlar için: 82.5 yıl Genel Ortalama: 79.5 yıl

#10
Foto - Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

ANKARA Erkekler için: 76.7 yıl Kadınlar için: 81.9 yıl Genel Ortalama: 79.4 yıl

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