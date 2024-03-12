Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip şehirler belli oldu! İşte sakinleri en çok yaşayan 10 il

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip olan şehirler açıklandı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşam ömrüne sahip şehirleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde yaşam süresinin en uzun olduğu illeri ve cinsiyete göre beklenen yaşam sürelerini açıkladı. Yayımlanan verilere göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalaması 73.7 yıl iken, kadınlarda ise bu süre ortalama 79.4 yıla yükseldi. TÜİK'in verilerine göre yaşam süresi en uzun olan iller şu şekilde sıralandı: