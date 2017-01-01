Türkiye'de en çok tercih edilen isim belli oldu

Türkiye'de geçen yıl doğan erkek çocuklara en çok verilen isimlerden biri Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı oldu.
Türkiye'de geçen yıl doğan erkek çocuklara en çok verilen isimlerden biri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi oldu. Halisdemir'in "Ömer" adı 3. sırasında gelirken, 24. sırada "Ömer Halis" ismi çocuklara en çok verilen isimler listesinde yer aldı.
''Zeynep''
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ebeveynlerin çocuklarına geleneksel isimler verme eğilimi 2017'de de devam etti. Geçen yıl dünyaya gelen kız bebekler için en çok tercih edilen isim yine "Zeynep" oldu. ''Zeynep''ten sonra en fazla tercih edilen kız isimleri sırasıyla;
Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra olarak kayıtlara geçti.
En çok kullanılan isimler arasında 2016'da hayatını kaybeden boksör Muhammed Ali oldu.
Yine en çok kullanılan isimler arasında "Diriliş Ertuğrul" dizisinin kahramanı Ertuğrul, bu isimlerin 2017 itibarıyla listenin ilk sıralarında yer aldı.
Son 17 yılda tercihler değişmedi
Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki çocukların isimlerine bakıldığında ise Yusuf, Mehmet, Mustafa, Ahmet ve Furkan isimlerinin başı çektiği görüldü. Bu geleneksel isimlerin yanında Ömer, Berat, Enes ve Muhammed gibi isimler en popüler 10 isim listesinde yer aldı.Son 17 yılda Türkiye'de istikrarlı biçimde en çok tercih edilen kız çocuk isimleri Zeynep ve Elif olurken, ailelerin kız çocuklarına geleneksel isim verme eğiliminin erkek çocuklarından daha düşük olması dikkati çekti.
Son 17 yılda Türkiye'de istikrarlı biçimde en çok tercih edilen kız çocuk isimleri Zeynep ve Elif olurken, ailelerin kız çocuklarına geleneksel isim verme eğiliminin erkek çocuklarından daha düşük olması dikkati çekti.
Erkek çocuklarına isim verilirken aile büyüklerinin isimlerini taşıması, gelenekleri yansıtması hassasiyeti daha fazla gözetilirken, kız çocuklarına modern, yeni, farklı isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu görüldü. Söz konusu dönemde en çok tercih edilen kız isimleri Yağmur, Merve, Zehra, İrem, Fatma, Büşra, Rabia ve Ecrin olarak kayıtlara geçti.
Zeynep ve Yusuf ilk sırada
Yeni doğan kız çocuklara Türkiye'de yıllar boyunca en fazla konulan isim olan "Fatma" listede bu kez 30. sırada yer aldı. Türkiye'de kız çocuklara en çok konulan isim sıralamasında Cumhuriyet döneminden 1993'e kadar ilk sırada yer alan "Fatma" ismi birinciliği 1993'te "Merve"ye, 2000 yılından sonra ise "Zeynep"e bıraktı.
Erkek çocuklarda ise 2000'li yıllara kadar Türk ailelerinin en çok tercih ettiği "Mehmet" isminin yerini son yıllarda "Yusuf" aldı. Geçen yıl itibarıyla Mehmet ismi listede 10. sırada yer buldu.
Erkeklerde ise;
Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi ilk sıralarda yer aldı, Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf ve Mehmet sırasıyla en çok kullanılan diğer isimler oldu.