Türkiye müzecilikte Avrupa'nın önüne geçti! Dijital dönüşüm hamleleriyle müze ve ören yerlerinde rekor büyüme!

Türkiye ise herhangi bir mega spor organizasyonunun etkisi olmadan, dijital dönüşüm yatırımları, arkeolojik çalışmalardaki liderliği ve kültürel görünürlüğünü artıran politikaları sayesinde sürdürülebilir bir büyüme performansı sergiledi. Toplam ziyaretçi sayısında İtalya ve İngiltere’yi geride bırakarak dikkat çekici bir başarı elde etti. KÜLTÜREL MİRASA İLGİ BAYRAMDA DA YOĞUNLAŞTI Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 23-31 Mayıs 2026 tarihleri boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri toplam 1 milyon 520 bin 610 ziyaretçiyi ağırladı. Bayram döneminde en yoğun ilgi gören kültür durakları arasında Efes, Hierapolis, Göbeklitepe, Zelve-Paşabağlar ve Zeugma Mozaik Müzesi yer aldı. Türkiye, kültürel mirasın korunmasını dijital teknolojilerle birleştiren yaklaşımıyla yalnızca kültürel değerlerini korumakla kalmıyor; aynı zamanda müzecilik ve kültür yönetiminde dünya ölçeğinde örnek gösterilen bir model oluşturmaya devam ediyor.