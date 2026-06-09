Türkiye müzecilikte Avrupa'nın önüne geçti! Dijital dönüşüm hamleleriyle müze ve ören yerlerinde rekor büyüme!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen dijital dönüşüm projeleri, Türkiye’nin kültürel mirasını daha erişilebilir hale getirirken müze ve ören yerlerine olan ilgiyi de tarihi seviyelere taşıdı. Dijital altyapı yatırımları, entegre biletleme sistemleri ve Müze Kart uygulamalarındaki yenilikler sayesinde Türkiye, müze ziyaretçi sayısındaki artış oranıyla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.