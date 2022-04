Suriye’de ve İstanbul genelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Yavuz, “Suriye’de 40 tır ile yaklaşık 35 bin aileye ulaştık. 9 bin çift ayakkabımızı o soğukta o çocuklarımıza ulaştırdık. Suriye’de 24 yetim okulumuz var. İstanbul Müftülüğü ve Diyanet Vakfı şubeleri olarak bin 800 çocuğumuza her ay katkı yapıyoruz. Okul masrafları, yiyecek ve içecek masraflarını karşılıyoruz. İstanbul’daki hayır sahipleri kardeşlerimizle her ay bin 800 yetim yavrumuza ulaşıyoruz. İstanbul şubemiz her ay 200 yetime burs veriyor. Sadece ramazan ayında değil tam zamanlı yetim projemiz devam ediyor. 3 yıldır lisans ve yüksek lisans yapan 90 öğrencimize İstanbul Müftülüğü olarak destek vermeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.