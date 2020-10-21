2020-10-21 11:09:50 Türkiye çalışmaları gizlilikle yürütüyor! Savaş alanına damga vuracak silah
Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusuna çok ağır zayiatlar verdiren platformlardan biri de İsrail üretimi 'kamikaze drone'lardı. Hava savunma sistemleri radarları tarafından tespit edilemeyen bu dronelar, önümüzdeki dönemlerde harp alanlarında çok etkili şekilde kullanılacak. Türkiye'nin bu alanda önemli çalışmalarının olduğunu hatırlatan uzmanlar, "STM tarafından üretilen Alpagu, harp sahasında 'anti-personel' konseptinde aktif olarak kullanılan ve etkili bir ürün. Alpagu gibi ürünlerin sahada kullanımı arttıkça ve harp alanına etkisi daha iyi anlaşıldığında çok daha etkili ürünler ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan ordusunun 28 yıl sonra Dağlık Karabağ'da ilk kez böylesine kazanımlar elde etmesinde şüphesiz Türk SİHA'ları ve İsrail 'kamikaze drone'ları önemli rol oynadı. Ermenistan ordusu, binlerce askerini, yüzlerce tank ve zırhlı aracını, onlarca hava savunma sistemini bu iki platformun saldırılarında kaybetti.