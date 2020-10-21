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Türkiye çalışmaları gizlilikle yürütüyor! Savaş alanına damga vuracak silah

2020-10-21 11:09:50
Türkiye çalışmaları gizlilikle yürütüyor! Savaş alanına damga vuracak silah

Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusuna çok ağır zayiatlar verdiren platformlardan biri de İsrail üretimi 'kamikaze drone'lardı. Hava savunma sistemleri radarları tarafından tespit edilemeyen bu dronelar, önümüzdeki dönemlerde harp alanlarında çok etkili şekilde kullanılacak. Türkiye'nin bu alanda önemli çalışmalarının olduğunu hatırlatan uzmanlar, "STM tarafından üretilen Alpagu, harp sahasında 'anti-personel' konseptinde aktif olarak kullanılan ve etkili bir ürün. Alpagu gibi ürünlerin sahada kullanımı arttıkça ve harp alanına etkisi daha iyi anlaşıldığında çok daha etkili ürünler ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan ordusunun 28 yıl sonra Dağlık Karabağ'da ilk kez böylesine kazanımlar elde etmesinde şüphesiz Türk SİHA'ları ve İsrail 'kamikaze drone'ları önemli rol oynadı. Ermenistan ordusu, binlerce askerini, yüzlerce tank ve zırhlı aracını, onlarca hava savunma sistemini bu iki platformun saldırılarında kaybetti.

#1
Foto - İki konvansiyonel gücün devasa bir coğrafyada gerçekleştirdiği çatışmalarda 'kamikaze dronelarının' önemi daha iyi anlaşıldı.

İki konvansiyonel gücün devasa bir coğrafyada gerçekleştirdiği çatışmalarda 'kamikaze dronelarının' önemi daha iyi anlaşıldı.

#2
Foto - Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Araştırmacısı Kadir Doğan, S-300 gibi hava savunma sistemlerini dahi vurabilen kamikaze dronelarının çatışmalarda kritik bir rol üstlendiğini söyledi:

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Araştırmacısı Kadir Doğan, S-300 gibi hava savunma sistemlerini dahi vurabilen kamikaze dronelarının çatışmalarda kritik bir rol üstlendiğini söyledi:

#3
Foto -

"Bu gibi araçların temel kabiliyeti, belli bir irtifadan hedefine yüksek hızlı dalış yaparak, içerisinde yer alan harp başlığı sayesinde hedefini imha edebiliyor. Bu sistemlerin tespit edilip, imha edilmesi de çok zor çünkü radar kesit alanı çok düşük platformlar. Bu nedenle radarlar tarafından tespit edilmesi oldukça zor. Tespit edildiği durumlarda da birçok hava savunma sisteminin bu platformları imha etmesi ekonomik açıdan çok mantıklı bir karar olmayacaktır zira bir hava savunma füzesinin birim maliyeti ile bu platformların birim maliyetini karşılaştırdığımız zaman birçok hava savunma füzesinin maliyeti çok daha ağır basıyor. O nedenle ekonomik açıdan da akılcı bir karar değil. Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman, bu platformların sahaya ciddi etkileri olduğunu görmek mümkün."

#4
Foto - 'Kamikaze drone'larının her geçen gün önem kazandığını ve Türkiye'nin de bu alanda yatırımlarının olduğunu hatırlatan Doğan,

'Kamikaze drone'larının her geçen gün önem kazandığını ve Türkiye'nin de bu alanda yatırımlarının olduğunu hatırlatan Doğan, "Ülkemizde bu alanda en öne çıkan çalışmaları STM yürütüyor. Özellikle STM’nin Alpagu, döner kanatlı kamikaze platformu sahada aktif olarak kullanılan bir ürün. Ülkemizin dahil olduğu birçok çatışma ortamında bu ürünün kullanımını ve oldukça da etkili bir kullanımını gördük. Bununla birlikte ülkemiz bu platformlarda oldukça yeni. İsrail ise uzun yıllardır bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüyor." dedi.

#5
Foto - İsrail'e göre, Türkiye'nin bu ürünlerin üretimine henüz yeni başladığının altını çizen Doğan, şunları söyledi:

İsrail'e göre, Türkiye'nin bu ürünlerin üretimine henüz yeni başladığının altını çizen Doğan, şunları söyledi: "Harop, yapısı itibari ile Alpagu’ya göre çok daha büyük, ağır, hızlı, daha fazla ve daha etkili harp başlığına sahip. Alpagu şuanda yapısı sebebiyle genellikle anti-personel konseptinde kullanılabiliyorken, Harop çok daha farklı kullanım alanlarında, kullanıcısına daha esnek bir kullanım imkanı sunuyor. Ülkemizin bu alanda henüz çalışmalarına, Israil’e kıyasla daha geç başladığını düşündüğümüzde ise bu durum oldukça normal. Alpagu gibi ürünlerin sahada kullanımı arttıkça ve bu gibi ürünlerin harp alanına etkisi daha iyi anlaşıldığı zaman, ülkemizin de bu alanda çalışmaları katlanarak artacak ve çok daha etkili ürünler ortaya çıkacaktır"

#6
Foto - İsrail'e göre, Türkiye'nin bu ürünlerin üretimine henüz yeni başladığının altını çizen Doğan, şunları söyledi:

İsrail'e göre, Türkiye'nin bu ürünlerin üretimine henüz yeni başladığının altını çizen Doğan, şunları söyledi: "Harop, yapısı itibari ile Alpagu’ya göre çok daha büyük, ağır, hızlı, daha fazla ve daha etkili harp başlığına sahip. Alpagu şuanda yapısı sebebiyle genellikle anti-personel konseptinde kullanılabiliyorken, Harop çok daha farklı kullanım alanlarında, kullanıcısına daha esnek bir kullanım imkanı sunuyor. Ülkemizin bu alanda henüz çalışmalarına, Israil’e kıyasla daha geç başladığını düşündüğümüzde ise bu durum oldukça normal. Alpagu gibi ürünlerin sahada kullanımı arttıkça ve bu gibi ürünlerin harp alanına etkisi daha iyi anlaşıldığı zaman, ülkemizin de bu alanda çalışmaları katlanarak artacak ve çok daha etkili ürünler ortaya çıkacaktır"

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