  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs iddiası

Koronavirüs paniği! Atiba’nın kız kardeşinden açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan normalleşme rehberi! Madde madde açıklandı

Türkiye, bir ilki gerçekleştirdi…Herşeyi değiştirecek! Talep yağıyor

Lanet dizi Çukur'dan az da olsa güzel haber

İstanbul’da kaç kişi koronavirüsü taşıyor? İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı

Sürücüler dikkat! O cezalar düşürüldü

Sergen Yalçın koronaya mı yakalandı?

Bayramda camiler açılacak mı? Bayram namazı camide kılınacak mı?
için kalan
Gündem
7
Türkiye, bir ilki gerçekleştirdi…Herşeyi değiştirecek! Talep yağıyor

2020-05-15 10:08:24
Türkiye, bir ilki gerçekleştirdi…Herşeyi değiştirecek! Talep yağıyor

#1
Foto - Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik koronasavar kumaş testi geçti' başlıklı bugünkü yazısında TMSF yönetimindeki Boyteks'in özel bir polimer teknolojisiyle korona virüs'ü öldüren kumaş ürettiğini belirterek,

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik koronasavar kumaş testi geçti' başlıklı bugünkü yazısında TMSF yönetimindeki Boyteks'in özel bir polimer teknolojisiyle korona virüs'ü öldüren kumaş ürettiğini belirterek, "Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek korona virüsü öldüren kumaş geliştirdi. Boyteks’in kumaşına Alman test merkezi onayı verdi. Üretimi başlayan kumaştan ilk sipariş veren Brezilya ve Makedonya oldu" diye yazdı.

#2
Foto - Dilek Güngör, testlerde 5 yıkamaya kadar kumaşın antiviral özelliğini kaybetmediğinin tescillendiğine işaret ederek,

Dilek Güngör, testlerde 5 yıkamaya kadar kumaşın antiviral özelliğini kaybetmediğinin tescillendiğine işaret ederek, "Boyteks, Erciyes Üniversitesi'nden de bilimsel değerlendirme raporu aldı. Antiviral kumaşın yurtdışında test verileri ve tekrarlı yıkama sonuçları testleri değerlendirildi" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - ÇİFT TEST YAPILDI - Boyteks, üretilen kumaşın numunelerini Almanya'da bulunan, dünyaca kabul gören Hohenstein Enstitü laboratuvarında test ettirdi. Testlerde 5 yıkamaya kadar kumaşın antiviral özelliğini kaybetmediği tescillendi. Boyteks, Erciyes Üniversitesi'nden de bilimsel değerlendirme raporu aldı. Antiviral kumaşın yurtdışında test verileri ve tekrarlı yıkama sonuçları testleri değerlendirildi.

ÇİFT TEST YAPILDI - Boyteks, üretilen kumaşın numunelerini Almanya'da bulunan, dünyaca kabul gören Hohenstein Enstitü laboratuvarında test ettirdi. Testlerde 5 yıkamaya kadar kumaşın antiviral özelliğini kaybetmediği tescillendi. Boyteks, Erciyes Üniversitesi'nden de bilimsel değerlendirme raporu aldı. Antiviral kumaşın yurtdışında test verileri ve tekrarlı yıkama sonuçları testleri değerlendirildi.

#4
Foto - ÜRETİM BAŞLADI, SİPARİŞ YAĞDI - Test sonuçlarının tamamlandığını, üretimin başladığını söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin,

ÜRETİM BAŞLADI, SİPARİŞ YAĞDI - Test sonuçlarının tamamlandığını, üretimin başladığını söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Yurtdışından ciddi talep var. Müşterilerimiz hemen siparişe başladı. Brezilya ve Makedonya'dan sipariş geldi. Yıllık 60 milyon metre kapasitemiz var. İsteyen herkese kumaşı verebilecek durumdayız" dedi.

#5
Foto - Ertekin, daha önce Güney Amerika'da çıkan Zika virüsü için antibakteriyal kumaş üretimi yapan, bunu da ihraç eden Boyteks'in Çin'de vakalar görülmeye başladığı günden bu yana virüsü yok edebilecek bir kumaş üzerine çalışmalara başladığını anlattı.

Ertekin, daha önce Güney Amerika'da çıkan Zika virüsü için antibakteriyal kumaş üretimi yapan, bunu da ihraç eden Boyteks'in Çin'de vakalar görülmeye başladığı günden bu yana virüsü yok edebilecek bir kumaş üzerine çalışmalara başladığını anlattı.

#6
Foto - Ertekin, virüslerin tipleri olduğunu, ürettikleri kumaşın en güçlü virüse karşı dahi etkili olduğunu söyledi.

Ertekin, virüslerin tipleri olduğunu, ürettikleri kumaşın en güçlü virüse karşı dahi etkili olduğunu söyledi.

Yüzlerce mevsimlik işçi Kıbrıs'ta mahsur kaldı
Gündem

Yüzlerce mevsimlik işçi Kıbrıs'ta mahsur kaldı

Kıbrıs'a narenciye toplamaya giden Siverekli tarım işçileri koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde Türkiye’ye uçak ve gemi seferlerinin ..
Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...
Gündem

Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün B kan grubunda yer alan toplumlara yönelik bilinçli bi..
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Korona Virüs

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yükseldi

Dünyada koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 500 bini geçti. Virüs bulaşan 1 milyon 691 bin 647 kişi iyileşirken, 2 milyon 507 bin 15..
Bölgede beklenen son yaklaşıyor! Rus Pantsir S-1 yok edildi
Dünya

Bölgede beklenen son yaklaşıyor! Rus Pantsir S-1 yok edildi

Libya'da Ulusal Mutabat Hükümeti, darbeci Hafter'e ait Rus Pantsyr S-1 hava savunma sistemini yok etti.
O ilimizde kırmızı alarm! 1945'ten sonra bir ilk bekleniyor
Gündem

O ilimizde kırmızı alarm! 1945'ten sonra bir ilk bekleniyor

Türkiye yarından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımının etkisine girecek. Akımla birlikte Adana'da sıcaklığın 1945 yılından bu ..
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye karşıtı açıklama yapan 5 ülkenin içerisinde yer almayan İsrail'in Türkiye ile anlaşma yapacağı öne s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı