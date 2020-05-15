Türkiye, bir ilki gerçekleştirdi…Herşeyi değiştirecek! Talep yağıyor

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik koronasavar kumaş testi geçti' başlıklı bugünkü yazısında TMSF yönetimindeki Boyteks'in özel bir polimer teknolojisiyle korona virüs'ü öldüren kumaş ürettiğini belirterek, "Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek korona virüsü öldüren kumaş geliştirdi. Boyteks’in kumaşına Alman test merkezi onayı verdi. Üretimi başlayan kumaştan ilk sipariş veren Brezilya ve Makedonya oldu" diye yazdı.
Dilek Güngör, testlerde 5 yıkamaya kadar kumaşın antiviral özelliğini kaybetmediğinin tescillendiğine işaret ederek, "Boyteks, Erciyes Üniversitesi'nden de bilimsel değerlendirme raporu aldı. Antiviral kumaşın yurtdışında test verileri ve tekrarlı yıkama sonuçları testleri değerlendirildi" ifadelerini kullandı.
ÇİFT TEST YAPILDI - Boyteks, üretilen kumaşın numunelerini Almanya'da bulunan, dünyaca kabul gören Hohenstein Enstitü laboratuvarında test ettirdi. Testlerde 5 yıkamaya kadar kumaşın antiviral özelliğini kaybetmediği tescillendi. Boyteks, Erciyes Üniversitesi'nden de bilimsel değerlendirme raporu aldı. Antiviral kumaşın yurtdışında test verileri ve tekrarlı yıkama sonuçları testleri değerlendirildi.
ÜRETİM BAŞLADI, SİPARİŞ YAĞDI - Test sonuçlarının tamamlandığını, üretimin başladığını söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Yurtdışından ciddi talep var. Müşterilerimiz hemen siparişe başladı. Brezilya ve Makedonya'dan sipariş geldi. Yıllık 60 milyon metre kapasitemiz var. İsteyen herkese kumaşı verebilecek durumdayız" dedi.
Ertekin, daha önce Güney Amerika'da çıkan Zika virüsü için antibakteriyal kumaş üretimi yapan, bunu da ihraç eden Boyteks'in Çin'de vakalar görülmeye başladığı günden bu yana virüsü yok edebilecek bir kumaş üzerine çalışmalara başladığını anlattı.
Ertekin, virüslerin tipleri olduğunu, ürettikleri kumaşın en güçlü virüse karşı dahi etkili olduğunu söyledi.
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