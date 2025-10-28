'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Ankara, tüm bölgeye ve ötesine hakim olacak şekilde etki yaratacak bir şekilde yanıt verecek. Bir X (Twitter) paylaşımında, “Türkiye’nin Tayfun füze sistemlerini Kıbrıs adasına konuşlandırma zamanının geldiği görülüyor,” deniliyor. Bu, Ankara’nın sadece Kıbrıs’ta değil, Gazze kıyılarına ve hatta daha uzağa kadar askeri olarak hakim olma çabasında çok olası bir hamle olacaktır. Böyle bir hamle için “meşruiyet”, adadaki İsrail füzeleri için çıkarılan “gürültü” ile sağlanıyor ve bu durumdan kısa süre önce Türkiye balistik füzesini test etmişti. Türkler, işgal altındaki bölgeleri planlı bir şekilde silahlandırarak Doğu Akdeniz’de herkese karşı devasa bir üs oluşturuyor.