'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Ankara, Doğu Akdeniz’deki hiçbir devletin ileri sistemlerle silahlanmasına inanılmaz bir kibir krizi içinde tahammül etmiyor. Kıbrıs’ın (Güney) savunma amaçlı İsrail Barak MX uçaksavar sistemleriyle silahlandırılması, Türk tarafında büyük bir gürültüye neden oldu ve olmaya devam ediyor. Türkler, bunu yaparken, durumu anlayanlar için barış zamanında bile Lefkoşa’ya (Güney) karşı Fırtına obüslerini “atışa hazır” tutuyorlar. Türk ve Arap basını, Tel Aviv’in Kıbrıs’a (Güney) 400 kilometre menzilli gelişmiş hava savunma sistemleri konuşlandırdığını sürekli olarak dile getiriyor. Bu hamle, Türkiye ile artan gerilimlerin ortasında geliyor ve bu savunma sistemleri İHA’ları, savaş uçaklarını ve seyir füzelerini engelleme yeteneğine sahip. Middle East Eye ve Forbes da İsrail’in geçen hafta üçüncü Barak MX sistemleri sevkiyatını Kıbrıs’a teslim ederek eski Rus sistemleri (Tor M1 gibi) değiştirdiğini bildirdi.