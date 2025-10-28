  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Türkiye'nin Tayfun balistik füzesiyle ilgili son test çalışmalarını haberleştiren Yunan basını, İsrail'e dikkat çeken bir çağrı yaptı.

3
#1
Foto - 'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Birlik Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Yunan Pentapostagma gazetesi ilginç bir iddia ortaya attı. “Türkler, İsrail’in Kıbrıs’taki (Güney) Barak MX Füzelerine güçlü bir yanıt hazırlıyor. Bu hamle İsrail’i de kışkırtacak” başlıklı haberde, “Bu durum tek başına Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Mısır’a karşı açık bir meydan okumadır ve kesinlikle Erdoğan’ın Osmanlı planlarına karşı ortak bir askeri ittifak oluşturularak cevap verilmelidir.” ifadelerine yer veriliyor. Haberde özetle şu şekilde:

#2
Foto - 'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Ankara, Doğu Akdeniz’deki hiçbir devletin ileri sistemlerle silahlanmasına inanılmaz bir kibir krizi içinde tahammül etmiyor. Kıbrıs’ın (Güney) savunma amaçlı İsrail Barak MX uçaksavar sistemleriyle silahlandırılması, Türk tarafında büyük bir gürültüye neden oldu ve olmaya devam ediyor. Türkler, bunu yaparken, durumu anlayanlar için barış zamanında bile Lefkoşa’ya (Güney) karşı Fırtına obüslerini “atışa hazır” tutuyorlar. Türk ve Arap basını, Tel Aviv’in Kıbrıs’a (Güney) 400 kilometre menzilli gelişmiş hava savunma sistemleri konuşlandırdığını sürekli olarak dile getiriyor. Bu hamle, Türkiye ile artan gerilimlerin ortasında geliyor ve bu savunma sistemleri İHA’ları, savaş uçaklarını ve seyir füzelerini engelleme yeteneğine sahip. Middle East Eye ve Forbes da İsrail’in geçen hafta üçüncü Barak MX sistemleri sevkiyatını Kıbrıs’a teslim ederek eski Rus sistemleri (Tor M1 gibi) değiştirdiğini bildirdi.

#3
Foto - 'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Bu sistemler, gelişmiş üç boyutlu radar ile 460 kilometreye kadar bilgi kapsama alanı sağlıyor ve Türkiye’nin güney gökyüzünün bir kısmını izliyor. Türk analistler bu sistemi, 1990’larda Kıbrıs krizini tetikleyen S-300’lerden bile daha tehlikeli olarak nitelendirdi. Benjamin Netanyahu da yakın zamanda Türkiye’nin Gazze’deki varlığına açıkça karşı çıkarak bunu “İsrail rejiminin güvenliğine yönelik bir tehdit” olarak adlandırdı.

#4
Foto - 'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Ankara, tüm bölgeye ve ötesine hakim olacak şekilde etki yaratacak bir şekilde yanıt verecek. Bir X (Twitter) paylaşımında, “Türkiye’nin Tayfun füze sistemlerini Kıbrıs adasına konuşlandırma zamanının geldiği görülüyor,” deniliyor. Bu, Ankara’nın sadece Kıbrıs’ta değil, Gazze kıyılarına ve hatta daha uzağa kadar askeri olarak hakim olma çabasında çok olası bir hamle olacaktır. Böyle bir hamle için “meşruiyet”, adadaki İsrail füzeleri için çıkarılan “gürültü” ile sağlanıyor ve bu durumdan kısa süre önce Türkiye balistik füzesini test etmişti. Türkler, işgal altındaki bölgeleri planlı bir şekilde silahlandırarak Doğu Akdeniz’de herkese karşı devasa bir üs oluşturuyor.

#5
Foto - 'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Hatırlatmak gerekir ki, Beşparmak Dağları’nın zirvesindeki “888. Tepe”ye Türkler, Ulusal Muhafızları ve geniş mesafedeki tüm iletişimi tehdit eden, kamuoyunu kışkırtan mobil elektronik savaş sistemini konuşlandırdı. Türkler, Kuzey Kıbrıs’a balistik füzeler yerleştirmeyi, bu füzeleri İsrail’i ve bölgedeki Yunanistan ve Lefkoşa (Güney) ile işbirliği içindeki her türlü enerji projesini hedef alacak şekilde kullanmayı planladıklarını defalarca tehdit ettiler.

#6
Foto - 'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Türkler, Kıbrıs’tan 350 kilometre, Türkiye’nin güney kıyılarından ise 450-500 kilometre uzakta olduğunu biliyorlar ve bu nedenle İsraillilere ve kendi onaylamadıkları herhangi bir enerji projesine karşı ilk savunma hattı olarak tamamen askerileştirmeye hazırlanıyorlar.

#7
Foto - 'Türkiye balistik füzeyi oraya yolluyor' diyen Yunanistan o ülkeyi gazladı: Ankara'ya cevap vermelisiniz

Bu durum tek başına Yunanistan, Kıbrıs (Güney), İsrail ve Mısır’a karşı açık bir meydan okumadır ve kesinlikle Erdoğan’ın Osmanlı planlarına karşı ortak bir askeri ittifak oluşturularak cevap verilmelidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğrucu

Allah (C.C.) düşmanlarımıza fırsat vermesin.

fırtına obüsleri

bu obüsleri kimse durudramaz füzeler durdurulur ama obüslker zor
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
Gündem

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Son günlerde çeşitli mekanlarda ortaya çıkan, çarşaf ve imam cübbesi giyerek milletin manevi değerleriyle alay etmeyi eğlence gibi gösteren ..
Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı
Dünya

Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı

Borç konusundaki mevcut kayıtsızlık, hükümetlerin gelecekteki ekonomik krizlere karşı çok daha savunmasız hale gelmesinin sinyali olarak yor..
Dinî nikahta gelin, imamın sorusuna kızdı: Yaz artık hocam
Gündem

Dinî nikahta gelin, imamın sorusuna kızdı: Yaz artık hocam

Bir dinî nikah esnasında yaşanan beklenmedik diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Hoca, gelinin talebini duyunca bir kez daha sordu ama, ald..
Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!
Gündem

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan kayyım Gürsel Tekin Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında önemli açıkla..
Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...
Dünya

Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan onaylayan ifadeler kullandı. Hatemi "Türkiye'nin petrolü yok..
Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu
Gündem

Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu

İşadamı Yılmaz Üzeyiroğlu, Rojin Kabaiş cinayetinin katil veya katillerini yakalatana 10 milyon değerinde daire hediye edeceğini açıkladı. Ü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23