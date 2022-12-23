Türk Savunma Sanayisi dünyayı böyle korkuttu!

TAYFUN FÜZESİ VİTRİNE ÇIKTI HİSAR O+ sisteminin ilk Radyo Frekans Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışıyla hava savunmaya yeni bir kabiliyet eklendi. HİSAR-O+ füzeleri, K+ füzeleri, tanksavar füzeleri, güdüm kiti ve mühimmatların teslimatlarına devam edildi. Portatif hava savunma füze sistemi Sungur, tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un ilk atışı gerçekleştirildi. Tayfun "kısa menzilli balistik füze" olarak Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacak. Kaideye Monteli Cirit (KMC) Silah Sistemi'nin ilk teslimatı yapıldı. Mini/mikro İHA'ların imhası için geliştirilen Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru teslim edildi ve seri üretimine başlandı. GÜVENLİK GÜÇLERİNE YENİ EKİPMANLAR Hava Trafik Radar Sistemi ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Ambargolardan sonra yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilen CATS kameralarının SİHA'lara entegrasyonuna devam edildi. Jandarmaya Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması'nın kurulumlarına başlandı. Platformlar için 7,62 milimetre makineli tüfek, 5,56 piyade tüfeği, Mete tabancası, TG40-BA, Taşınabilir Mühimmat Sistemi, El Bombası Kutusu, Pasif Dış İskelet gibi ekipman ve teçhizatları ile sahada avantaj sağlayacak gelişmiş teknolojiler güvenlik güçlerine kazandırıldı. İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12,7 milimetre makineli tüfek seri üretime geçti. İlk x-ray araç ve konteyner tarama sistemi MİLTAR (Milli Tarama Sistemi) Ticaret Bakanlığının İzmir Alsancak Limanı'ndaki tesisine kuruldu. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası tamamlanan 23 yeni tesis hizmete alındı.