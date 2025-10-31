Türk savunma sanayisi benzeri olmayan teknolojilerin peşine düştü: Çığır açacak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ekonomik belirsizliklere rağmen yapay zeka yatırımlarına hız veren firmalar, bu teknolojilerin sağladığı verimlilik artışıyla kurumsal kadrolarını küçültmeye başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik ARGE ve ÜRGE faaliyetlerine katkı sağlanacak. Kuantum teknolojilerine yönelik SSB tarafından 2020 yılında oluşturulan yol haritası doğrultusunda 4 ARGE projesine devam edilecek. Yapay zekanın yatay teknoloji olarak kullanıldığı 9 ARGE projesinin yürütme faaliyetleri sürdürülecek. Kuantum Teknolojileri Geliştirme Platformu Çerçeve Sözleşmesi ve süperiletken kuantum işlemci birimi (QPU) tasarım, üretim, test ve karakterizasyonuna yönelik sözleşme imzalanacak.