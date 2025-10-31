  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
Türk savunma sanayisi benzeri olmayan teknolojilerin peşine düştü: Çığır açacak

Türk savunma sanayisi benzeri olmayan teknolojilerin peşine düştü: Çığır açacak

Türk savunma sanayisi çığır açan teknolojiler için harekete geçti. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda çalışmalar başlıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde gelecek yıl kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını, milli teknolojilerin ve yeteneklerin azami ölçüde kullanımını temin ederek karşılamak, savunma ve havacılık sanayisinin rekabetçiliğini küresel ölçekte artırmak, savunmada edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlayarak önemli ekonomik değer üretmek amaçlanıyor. Bu kapsamda, savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayi alanlarındaki yerli sanayi kuruluşlarının yatırım ve nitelikli personel istihdam faaliyetleri desteklenecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ekonomik belirsizliklere rağmen yapay zeka yatırımlarına hız veren firmalar, bu teknolojilerin sağladığı verimlilik artışıyla kurumsal kadrolarını küçültmeye başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik ARGE ve ÜRGE faaliyetlerine katkı sağlanacak. Kuantum teknolojilerine yönelik SSB tarafından 2020 yılında oluşturulan yol haritası doğrultusunda 4 ARGE projesine devam edilecek. Yapay zekanın yatay teknoloji olarak kullanıldığı 9 ARGE projesinin yürütme faaliyetleri sürdürülecek. Kuantum Teknolojileri Geliştirme Platformu Çerçeve Sözleşmesi ve süperiletken kuantum işlemci birimi (QPU) tasarım, üretim, test ve karakterizasyonuna yönelik sözleşme imzalanacak.

Sektör profesyonellerinin yetkinliklerini geliştirmeye yönelik "Savunma Gelişim" dijital eğitim platformunun üye ve içerik sayısı artırılacak. Üniversite öğrencilerine yönelik 4 farklı yetkinlik geliştirme programı sürdürülecek. Mesleki ve teknik liselerdeki öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ELMAS Programı kapsamında gerekli çalışmalar yapılacak. Sektör çalışanlarına yönelik teknik okullar kapsamında yetkinlik geliştirme çalışmaları ve üniversitelerle yürütülen yüksek lisans programları sürdürülecek, yeni programlar hayata geçirilecek. TEKNOFEST, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ve benzeri faaliyetlere katılım sağlanarak savunma sanayii hakkında bilgilendirme yapılacak ve GHOST, Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor etkinlikleriyle sektörün nitelikli insan kaynağı artırılacak. Sektörel etkileşimi artırmak için operasyonel ve stratejik yetkinlik/etkileşim programları sürdürülecek.

Gençlerin savunma sanayisine olan ilgilerini artırmak ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla Gençlik Zirvesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi Kampları düzenlenecek. Savunma Kariyer Platformunun üye sayısı artırılacak. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik 2 farklı yetkinlik geliştirme programı sürdürülecek. Savunma sanayi ekosistemi için insan kaynağına yönelik ihtiyaç analizleri yapılacak.

Gençlerin savunma sanayisine olan ilgilerini artırmak ve genç yetenekleri keşfedip geliştirmek amacıyla yönderlik programları, çevrimiçi etkinlikler ve okul/üniversite etkinlikleri düzenlenecek.

Savunma sanayisinde ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle Savunma Sanayii İşbirliği toplantıları gerçekleştirilecek. Yurt dışında gerçekleştirilecek savunma sanayi fuarlarına katılım gerçekleştirilerek firmalara destek sağlanacak. NATO faaliyetlerine katılımda bulunulacak. Askeri alanda teknoloji yoğun ürün ve hizmetler için kazanılan yeteneklerin sanayileşme hedefleri doğrultusunda sivil alanda etkin kullanımı sağlanacak. Bu kapsamda ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcileriyle Çift Kullanım Yol Haritası hazırlanacak. SSB ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren ana yüklenicilerin de katılım sağlayacağı savunma sanayisi il buluşmaları ile teknopark, kümelenme ve organize sanayi bölgeleri buluşmaları düzenlenecek.

Gerek savunma ve güvenlik gerekse sivil alanda siber güvenlik ihtiyaçları, azami ölçüde yerli ve yetkin çözümlerle karşılanacak. Yerli ve yüksek veri hacmini destekleyebilecek Güvenlik Bilgi Olay Yönetimi (SIEM) ürünü geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanıma alınması için Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü (TKY) Projesi başlatılacak. Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistem Modernizasyon Projesi kapsamında yerli muadili olmayan uç nokta güvenlik ürünleri geliştirilecek. Devam eden projelerde kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik tedarikler gerçekleştirilirken siber güvenlik açısından yerli ve yetkin ürünler önceliklendirilecek ve gelişimi desteklenecek.

Bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerin temsilcileri yerli siber güvenlik firmalarıyla bir araya getirilerek yerli ürün kullanımına katkı sağlanacak. Sıfır Güven Ağ Erişimi (ZTNA) ürünü yerlileştirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Bulut Bilişim Sistemi Projesi kapsamında yerli muadili olmayan bulut güvenlik ürünleri geliştirilerek kullanımı sağlanacak. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile koordineli olarak yerli siber güvenlik ürünleri kamu yetkililerine tanıtılarak yerli ürün konusunda farkındalık artırılacak.

Tüm bu çalışmalar sonunda 2026 yılında savunma sanayi yerlilik oranının yüzde 83'e, savunma ve havacılık ihracatının 8 milyar dolara, cironun 20 milyar dolara, sektördeki istihdamın da yaklaşık 120 bine çıkması hedefleniyor.

