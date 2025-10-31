Türk savunma sanayisi benzeri olmayan teknolojilerin peşine düştü: Çığır açacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde gelecek yıl kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını, milli teknolojilerin ve yeteneklerin azami ölçüde kullanımını temin ederek karşılamak, savunma ve havacılık sanayisinin rekabetçiliğini küresel ölçekte artırmak, savunmada edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlayarak önemli ekonomik değer üretmek amaçlanıyor. Bu kapsamda, savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayi alanlarındaki yerli sanayi kuruluşlarının yatırım ve nitelikli personel istihdam faaliyetleri desteklenecek.