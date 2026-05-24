Türk futbolunda tarihi deprem! Efsane kulüp resmen satışa çıkarıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün altyapı, tesis ve futbol okullarını elinde tutarak sadece A takımın yarışmacı haklarını devretmek için düğmeye bastı. Kulübün misyonunu geleceğe taşıyacak bir şahıs ya da şirketle el sıkışmayı planlayan Özkan, masadaki yatırımcı adaylarına 1 Haziran'a kadar süre tanıdı. Teknik ekibin sözleşmesinin biteceği ve kadrosunda sadece 13 futbolcusu kalan efsane kulüpte, devir sürecinin ay sonuna kadar netleşmesi hedefleniyor.