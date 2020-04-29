Türk bilim insanları, koronavirüse karşı bombayı patlattı

12 YIL ÖNCE BİONTECH'İ KURDU İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, 4 yaşındayken ailesiyle Köln'e gelen bir göçmen. Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i örnek alarak tıp okudu. Eğitimi sonrası, Saarland Hamburg Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Prof. Şahin, İstanbul kökenli eşi Özlem Türeci'yle de Hamburg Ünivesitesi'nde tıp eğitimi aldığı dönemde tanıştı. Ardından değişik üniversitelerde kanser tedavisinde uzmanlaşan Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim adamı Rolf Zinkernagel ile çalıştıktan sonra, 2008'de biyoteknoloji şirketi BioNTech'i kurdu.