Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Türk askeri olacak mı olmayacak mı derken… ABD'den flaş hamle geldi
ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Tom Barrack Gazze’de Türk askerinin olacağını söylemiş ancak İsrailli yetkililer küstahlaşarak “buna izin vermeyeceklerini” söylemişlerdi. ABD’nin Gazze Planı’nı sekteye uğratan İsrailliler şımarık çocuk gibi mızıkçılık yaparken Başkan Trump’ın yahudi damadı Jared Kushner planı görüşmek üzere İsrail’e gitti. Kushner’ın teröristbaşı Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.