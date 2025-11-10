  • İSTANBUL
Türk askeri olacak mı olmayacak mı derken… ABD'den flaş hamle geldi

Türk askeri olacak mı olmayacak mı derken… ABD'den flaş hamle geldi

ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Tom Barrack Gazze’de Türk askerinin olacağını söylemiş ancak İsrailli yetkililer küstahlaşarak “buna izin vermeyeceklerini” söylemişlerdi. ABD’nin Gazze Planı’nı sekteye uğratan İsrailliler şımarık çocuk gibi mızıkçılık yaparken Başkan Trump’ın yahudi damadı Jared Kushner planı görüşmek üzere İsrail’e gitti. Kushner’ın teröristbaşı Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

Mepanews'te yer alan habere göre,ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, ABD'nin Gazze planının uygulanması konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere Pazar günü İsrail'e gitti.

Kushner'in bugün Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Trump Eylül ayında Gazze konusunda 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Ateşkesin bir sonraki aşamasında Gazze'de güvenliği devralacak çok uluslu bir gücün oluşturulması öngörülüyor.

İsrail hükümet sözcüsü Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada bu çok uluslu gücün bir parçası olarak Gazze'de Türk askerlerinin bulunmayacağını savundu.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, bu ayın başlarında Bahreyn'de düzenlenen bir güvenlik konferansında bu güce Türkiye'nin de katılacağını söylemişti.

