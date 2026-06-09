İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen HERON TP, HERON ailesinin en büyük ve en gelişmiş üyesi olarak öne çıkıyor. Platformun 45 bin feet irtifaya kadar görev yapabildiği ve gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı sağlayabildiği belirtiliyor. Bu sayede Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Meriç hattı gibi kritik bölgelerde uzun süreli keşif ve gözetleme görevleri icra edebiliyor.