Tüm tuşlara basıyorlar: Türkiye'ye karşı İsrail'den Heron TP SİHA alacaklar
Türkiye'ye karşı son dönemde çılgınlar gibi silahlanmaya başlayan komşunun yeni hamlesi ortaya çıktı. İsrail'den yüklü miktarda Heron TP SİHA satın alacaklar.
Türkiye'ye karşı son dönemde çılgınlar gibi silahlanmaya başlayan komşunun yeni hamlesi ortaya çıktı. İsrail'den yüklü miktarda Heron TP SİHA satın alacaklar.
GDH'nin Yunan basınından aktardığı bilgilere göre İsrail yapımı HERON TP (Eitan) SİHA'larının tedarik edilmesine ilişkin süreç, bu hafta Yunan Parlamentosu'nun ilgili komisyonunda görüşülecek.
Söz konusu programın onaylanması halinde Yunan Hava Kuvvetleri, mevcut keşif ve gözetleme görevlerinin ötesine geçerek silahlı insansız sistemlerle doğrudan taarruz kabiliyeti elde edecek.
Hellas Journal'da yayımlanan habere göre Yunan Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık dört yıldır HERON insansız hava araçlarını keşif, gözetleme, hedef tespiti, sivil koruma ve operasyonel takip görevlerinde kullanıyor.
Yeni program ise bu kabiliyeti bir üst seviyeye taşıyarak silahlı HERON TP platformlarının envantere alınmasını öngörüyor. Yunan basınına göre proje, ülkenin üzerinde çalıştığı yeni hava savunma mimarisi projelerinden dahi önce önceliklendirilen programlar arasında yer alıyor.
İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen HERON TP, HERON ailesinin en büyük ve en gelişmiş üyesi olarak öne çıkıyor. Platformun 45 bin feet irtifaya kadar görev yapabildiği ve gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı sağlayabildiği belirtiliyor. Bu sayede Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Meriç hattı gibi kritik bölgelerde uzun süreli keşif ve gözetleme görevleri icra edebiliyor.
Programın en dikkat çekici yönünü ise platformun silahlı görev kabiliyeti oluşturuyor. Yaklaşık 1.000 kilogram faydalı yük taşıyabilen HERON TP, farklı keşif ve hedefleme sensörlerinin yanı sıra çeşitli mühimmatları da taşıyabiliyor. Böylece tespit edilen hedeflere karşı insanlı savaş uçaklarının havalanmasına ihtiyaç duyulmadan hızlı müdahale imkânı sağlanabiliyor. Yunan savunma çevreleri, bu kabiliyetin ülkenin caydırıcılık kapasitesine önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyor.
Haberde yer alan bilgilere göre HERON TP'nin, Yunanistan'ın envanterine katmaya hazırlandığı veya mevcutta kullandığı V-BAT insansız hava araçlarıyla müşterek görev yapabilecek şekilde kullanılması planlanıyor. Bu yaklaşım sayesinde farklı insansız sistemlerin aynı ağ içerisinde keşif, gözetleme, hedef tespiti ve taarruz görevlerini koordineli biçimde icra etmesi hedefleniyor.
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