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#1
Foto - Tüm tuşlara basıyorlar: Türkiye'ye karşı İsrail'den Heron TP SİHA alacaklar

GDH'nin Yunan basınından aktardığı bilgilere göre İsrail yapımı HERON TP (Eitan) SİHA'larının tedarik edilmesine ilişkin süreç, bu hafta Yunan Parlamentosu'nun ilgili komisyonunda görüşülecek.

#2
Foto - Tüm tuşlara basıyorlar: Türkiye'ye karşı İsrail'den Heron TP SİHA alacaklar

Söz konusu programın onaylanması halinde Yunan Hava Kuvvetleri, mevcut keşif ve gözetleme görevlerinin ötesine geçerek silahlı insansız sistemlerle doğrudan taarruz kabiliyeti elde edecek.

#3
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Hellas Journal'da yayımlanan habere göre Yunan Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık dört yıldır HERON insansız hava araçlarını keşif, gözetleme, hedef tespiti, sivil koruma ve operasyonel takip görevlerinde kullanıyor.

#4
Foto - Tüm tuşlara basıyorlar: Türkiye'ye karşı İsrail'den Heron TP SİHA alacaklar

Yeni program ise bu kabiliyeti bir üst seviyeye taşıyarak silahlı HERON TP platformlarının envantere alınmasını öngörüyor. Yunan basınına göre proje, ülkenin üzerinde çalıştığı yeni hava savunma mimarisi projelerinden dahi önce önceliklendirilen programlar arasında yer alıyor.

#5
Foto - Tüm tuşlara basıyorlar: Türkiye'ye karşı İsrail'den Heron TP SİHA alacaklar

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen HERON TP, HERON ailesinin en büyük ve en gelişmiş üyesi olarak öne çıkıyor. Platformun 45 bin feet irtifaya kadar görev yapabildiği ve gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı sağlayabildiği belirtiliyor. Bu sayede Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Meriç hattı gibi kritik bölgelerde uzun süreli keşif ve gözetleme görevleri icra edebiliyor.

#6
Foto - Tüm tuşlara basıyorlar: Türkiye'ye karşı İsrail'den Heron TP SİHA alacaklar

Programın en dikkat çekici yönünü ise platformun silahlı görev kabiliyeti oluşturuyor. Yaklaşık 1.000 kilogram faydalı yük taşıyabilen HERON TP, farklı keşif ve hedefleme sensörlerinin yanı sıra çeşitli mühimmatları da taşıyabiliyor. Böylece tespit edilen hedeflere karşı insanlı savaş uçaklarının havalanmasına ihtiyaç duyulmadan hızlı müdahale imkânı sağlanabiliyor. Yunan savunma çevreleri, bu kabiliyetin ülkenin caydırıcılık kapasitesine önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyor.

#7
Foto - Tüm tuşlara basıyorlar: Türkiye'ye karşı İsrail'den Heron TP SİHA alacaklar

Haberde yer alan bilgilere göre HERON TP'nin, Yunanistan'ın envanterine katmaya hazırlandığı veya mevcutta kullandığı V-BAT insansız hava araçlarıyla müşterek görev yapabilecek şekilde kullanılması planlanıyor. Bu yaklaşım sayesinde farklı insansız sistemlerin aynı ağ içerisinde keşif, gözetleme, hedef tespiti ve taarruz görevlerini koordineli biçimde icra etmesi hedefleniyor.

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