SON DAKİKA
Gündem
Tüm Türkiye’yi sarsmıştı! CHP’li belediye başkanına silahlı saldırıda sıcak gelişme
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu sol bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada saldırıyı düzenleyen zanlı dahil 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karaca, sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Karaca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahlı saldırıya ilişkin, saldırıyı düzenleyen zanlı dahil 4 şüpheli gözaltına alındı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23.05.2026 tarihinde Fethiye ilçemizde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

Silahlı saldırıda yaralanan Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca, eşinin tedavi gördüğü hastanenin önünde olaya ilişkin konuştu. Dün evlerinin çevresinde maskeli ve eldivenli bir kişiyi gördüklerini anlatan Çiğdem Karaca, "Bugün konuyla ilgili emniyete gidip, durumu bildirdik. Eve döndükten sonra eşim ve oğlumla dışarı çıktık. Bu sırada şüpheliyi araçta görünce durdurup, emniyet güçlerine haber verdik. Eşim, şüpheliye kim olduğunu ve neden maske taktığını sordu. Yüzünde mantar hastalığı olduğu için maske taktığını söyledi. Eşim soru sormayı sürdürünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, silahını çıkarıp eşimin kalbine doğrultmaya çalıştı. Arbede sırasında mermi bacağına isabet etti. Çok büyük şok yaşadık, üzgünüz" dedi.

Operatör Doktor Osman Kurtuluş ile Ortopedi Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Eroğlu ise Başkan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, sol dizinin üst kısmından yaralandığını, merminin diz kapağındaki kemiği zedeleyerek küçük bir kırığa neden olduğunu ifade etti. Karaca'ya birkaç gün antibiyotik tedavisi uygulanacağı, salı günü yapılacak küçük bir operasyonla bacağındaki merminin çıkarılarak kırığa müdahale edileceği bildirildi.

