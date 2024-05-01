2024-05-01 11:54:00 Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar
AK Parti'de yerel seçim muhasebesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündem parti kadrolarındaki değişim hazırlığıydı. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi.