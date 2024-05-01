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Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

Siyaset
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Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

2024-05-01 11:54:00
Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

AK Parti'de yerel seçim muhasebesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündem parti kadrolarındaki değişim hazırlığıydı. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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Foto - Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı 3 saat sürdü. Peki toplantıda neler görüşüldü? AK Parti nasıl bir yol izleyecek?

#2
Foto - Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği öğrenildi. AK Parti'de kongre süreci olağanüstü değil olağan olacak. Yani ilçe ve il kongrelerinden sonra büyük kongre yapılacak. AK Parti'de kongrenin yıl sonunda eylül ekim gibi yapılması bekleniyor. Değişim de bu kongrede olacak. AK Parti kaynakları, kongre olmadan il başkanlarını değiştirmenin cezalandırma anlamına geleceğini ifade etti.

#3
Foto - Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek aday olarak gireceği genel başkanlık yarışında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek. Kaynaklar, "Değişim için kongreyi bekliyoruz." mesajını verdi. Partide bu ay içinde milletvekilleri ile kamp yapılacak. Milletvekillerinden kendi şehirlerine yönelik rapor alınacak. 31 Mart'taki yerel seçimin başarısız olduğu yerlere yönelik değişim süreci başlatılacak. Haziran sonu temmuz başı gibi belediye başkanları ile kamp olacak.

#4
Foto - Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

Kampın Kızılcahamam'da olması planlanıyor. Eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması hedefleniyor. AK Parti kaynakları, "Evet değişim olacak ancak önce iş yapma şeklini değiştirmeliyiz. Söylem değişmeli." açıklamasını yaptı.

#5
Foto - Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

AK Parti Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk dün genel merkezdeydi, MYK sonrası Erdoğan ile bir araya gelerek Hatay konusunda son durumu aktardı. 6 Şubat'tan itibaren Hatay'da yapılan çalışmalar gündeme geldi, son durum ele alındı. İmar sorunlarıyla ilgili koordineli şekilde çalışmaya yönelik talimat verildi. Kaynak için de Cumhurbaşkanı'ndan destek istendi.

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Yorumlar

fahri25

önce ıs ve as sonra projeler anlatılmalı çunku aç adam projeyı ne yapacak öncelık karnını doyurmak ıster ac adam.mulkaktı ve torpıllı kaldırın bır.kamu kuruluslarında bır kısı en fazla ıkı yıl mudurluk yapsın.lojman saltanatı bıttırın.sadık adamlar baskan seçılmelıdır.erzurumun guney ılçelerı demlıler hep ıse alındı.secımde bır muhtar kadar oy almayan eskı beledıye baskanı.bırde halkın ıcınde olan bır baskan secılmelıdır.kravat takıp sıyah bmw bınen ve halka hava atan degıl
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