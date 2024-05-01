Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek aday olarak gireceği genel başkanlık yarışında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek. Kaynaklar, "Değişim için kongreyi bekliyoruz." mesajını verdi. Partide bu ay içinde milletvekilleri ile kamp yapılacak. Milletvekillerinden kendi şehirlerine yönelik rapor alınacak. 31 Mart'taki yerel seçimin başarısız olduğu yerlere yönelik değişim süreci başlatılacak. Haziran sonu temmuz başı gibi belediye başkanları ile kamp olacak.