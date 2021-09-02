Tüm dünyanın merak ettiği konu! Aşı karşıtlığı ilk neden ve nasıl çıktı?

1998: 'Aşı otizme sebep oluyor' diyen sahte çalışma 1998'de prestijli tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir araştırma, MMR aşısı (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) ile otizm arasında bir bağlantı olduğunu öne sürdü. Bilim dünyası, kısa zamanda çalışmanın yazarı Andrew Wakefield'ın "hileye" başvurarak sonuçları manipüle ettiğini tespit etti. Ancak araştırmayı kaldıran The Lancet dergisi çalışmayı yalanlasa da, hatta bunun gerçek olmadığını kanıtlayan birçok bilimsel araştırma olmasına rağmen, halen bugün aşıların otizme sebep olduğuna inanan birçok insan var. Sahte çalışma günümüzde de aşı karşıtları tarafından sıklıkla "bilimsel argüman" olarak kullanılıyor. Patrick Zylberman'ın "Aşıların Savaşı" adlı kitabında, söz konusu aşı karşıtlığı nedeniyle kızamık gibi "belirli bulaşıcı patolojilerin yeniden canlanmasına sebep olduğu" ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2019'da kızamık hasatlığı dünyada 207 bin kişiyi öldürdü, 2016'da aynı hastalıktan ölenlerin sayısı yüzde 50 daha azdı.