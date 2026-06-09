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TSK’ya dev cephane sevkiyatının sebebi merak uyandırdı! Fabrikalar gece gündüz çalıştı, son bir ayda ordunun gücü katlandı
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TSK’ya dev cephane sevkiyatının sebebi merak uyandırdı! Fabrikalar gece gündüz çalıştı, son bir ayda ordunun gücü katlandı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği 1,5 milyar dolarlık dev modernizasyon ve üretim hattı yatırımının ardından son bir ayda adeta gövde gösterisi yaptı. Muhtelif çap ve adetlerde üretilen topçu roketleri, havan mühimmatları, uçak bombaları ve milli deniz topu DENİZHAN, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına başarıyla teslim edildi. Ayrıca savunma sanayiinin göz bebeği olan ALTAY tankı silah sistemleri ve FIRTINA obüsü ekipmanları da ordu envanterine katılarak ülkenin savunma gücü stratejik seviyede artırıldı.

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Foto - TSK’ya dev cephane sevkiyatının sebebi merak uyandırdı! Fabrikalar gece gündüz çalıştı, son bir ayda ordunun gücü katlandı

MKE, Türkiye’nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda stratejik üretim altyapısını genişletmeye ve millî savunma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmaya kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, yürütülen 1,5 milyar dolarlık yatırım programı ile devreye alınan yeni üretim hatları ve modernizasyon çalışmaları sayesinde üretim kapasitesinde önemli artışlar sağlandı.

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Foto - TSK’ya dev cephane sevkiyatının sebebi merak uyandırdı! Fabrikalar gece gündüz çalıştı, son bir ayda ordunun gücü katlandı

Enerjik malzemelerden mühimmata, silah sistemlerinden roket teknolojilerine, uçak bombalarından KBRN koruyucu ekipmanlara kadar geniş bir yelpazede kapasite artışı sağlayan MKE, son bir ay içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere iş ortaklarına yüklü miktarda teslimat gerçekleştirerek ülke savunmasına katkısını sürdürdü.

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Foto - TSK’ya dev cephane sevkiyatının sebebi merak uyandırdı! Fabrikalar gece gündüz çalıştı, son bir ayda ordunun gücü katlandı

Son 1 ayda hepsi muhtelif adet ve çapta; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Mayınlı arazilerde geçit açma sistemi-MKE ALPAY, 107 mm Topçu Roketi, 60 mm Havan Mühimmatı, 105 mm topçu mühimmatı sevk barutu, 25 mm Mühimmat, 62 mm ve 20 mm fişek, Sis kutusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na MK 84 Uçak bombası, MK 82 Uçak Bombası,

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Foto - TSK’ya dev cephane sevkiyatının sebebi merak uyandırdı! Fabrikalar gece gündüz çalıştı, son bir ayda ordunun gücü katlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na MKE MOD48 El bombası, 76 mm millî deniz topu DENİZHAN, Sis kutusu, Savunma Sanayii ortaklarımıza ALTAY Tankı Silah sistemi, FIRTINA obüs ekipmanları,

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Foto - TSK’ya dev cephane sevkiyatının sebebi merak uyandırdı! Fabrikalar gece gündüz çalıştı, son bir ayda ordunun gücü katlandı

155 mm PANTER obüsü ekipmanları, MK 82 Uçak bombası, Orta menzilli füze yakıt çubuğu, Nefes KBRN Gaz Maskesi, Topçu tapaları ve Yedek parça, teslimatları başarıyla gerçekleştirildi.

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Yorumlar

ata

siyonist, komünist, mason ve fetö artıkları temizlendikçe güçlenecektir...
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