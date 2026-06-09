TSK’ya dev cephane sevkiyatının sebebi merak uyandırdı! Fabrikalar gece gündüz çalıştı, son bir ayda ordunun gücü katlandı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği 1,5 milyar dolarlık dev modernizasyon ve üretim hattı yatırımının ardından son bir ayda adeta gövde gösterisi yaptı. Muhtelif çap ve adetlerde üretilen topçu roketleri, havan mühimmatları, uçak bombaları ve milli deniz topu DENİZHAN, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına başarıyla teslim edildi. Ayrıca savunma sanayiinin göz bebeği olan ALTAY tankı silah sistemleri ve FIRTINA obüsü ekipmanları da ordu envanterine katılarak ülkenin savunma gücü stratejik seviyede artırıldı.