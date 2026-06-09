Trump'ın taklidi her şeyi değiştirdi: En büyük korkusunu açıkladı!
Amerikalı komedyen James Austin Johnson, 2021 yılında “Saturday Night Live (SNL)” programına katılarak ABD Başkanı Donalt Trump’ı taklit etmişti.
Amerikalı komedyen James Austin Johnson, 2021 yılında “Saturday Night Live (SNL)” programına katılarak ABD Başkanı Donalt Trump’ı taklit etmişti.
Ünlü komedyen SNL programında sunuculuk yapan aktör Alec Baldwin’de Trump’ı canlandırmış ancak Johnson geniş çaplı bir etki kazanmıştı.
TRUAMP'A İLİŞKİN İLGİNÇ AÇIKLAMA 36 yaşındaki ünlü oyuncu sürekli Trump’ı canlandırarak halkın ilgisini çekerken skandal bir açıklamada bulundu.
KORKTUĞUNU AÇIKLADI Ünlü komedyen Johnson Trump taklit ettiği için Trump’tan korkuttuğunu açıkladı.
KORKTUĞUNU AÇIKLADI Ünlü komedyen Johnson Trump taklit ettiği için Trump’tan korkuttuğunu açıkladı.Tribeca Film Festivali'nde yeni belgesel 'Playing POTUS'un prömiyerinin yapıldığı etkinlikte konuşan ünlğü oyuncu "Eğer izleyicilerde 'Ne diyecek? Delice bir şey mi söyleyecek?' diye bir tedirginlik hissi olmasaydı, bu bir Trump konuşması olmazdı. Karakter için doğaçlama yapmam, bir nevi canlanmam gerekiyor, bu yüzden araya bir şeyler ekliyorum" dedi.
Johnson, Trump’ın çılgın bir insan olduğunu ve kendisine gelebilecek tepkilerden endişe duyduğunu belirterek, "Sürekli orduyu ve benzeri şeyleri kullanan, bireyleri hedef alan o çılgın kişiden korkuyor muyum? Evet" dedi.
"Trump'ın sürdürülebilir olduğunu düşündüğüm bir versiyonunu yapıyorum, çünkü şu anda tüm komedi dünyasının bir tür 'operasyon' oyunu oynadığını düşünüyorum" diyen Johnson, "Bence daha önce özel vatandaşları hedef alıp hayatlarını mahvetmeye bu kadar istekli bir başkan görmedik" diye ekledi.
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