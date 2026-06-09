KORKTUĞUNU AÇIKLADI Ünlü komedyen Johnson Trump taklit ettiği için Trump’tan korkuttuğunu açıkladı.Tribeca Film Festivali'nde yeni belgesel 'Playing POTUS'un prömiyerinin yapıldığı etkinlikte konuşan ünlğü oyuncu "Eğer izleyicilerde 'Ne diyecek? Delice bir şey mi söyleyecek?' diye bir tedirginlik hissi olmasaydı, bu bir Trump konuşması olmazdı. Karakter için doğaçlama yapmam, bir nevi canlanmam gerekiyor, bu yüzden araya bir şeyler ekliyorum" dedi.