SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Trump'ın 'Barış Konseyi'ne eleştiri bombardımanı
Giriş Tarihi:

Trump'ın 'Barış Konseyi'ne eleştiri bombardımanı

Trump'ın tek adam olduğu konsey, 'zenginler kulübü'ne dönüşebilir.

#1
Foto - Trump'ın 'Barış Konseyi'ne eleştiri bombardımanı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta büyük umutlarla duyurduğu "Dünya Barış Konseyi", uzmanlar ve stratejistler tarafından şüpheyle karşılandı. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Mulroy, konseyin BM'ye kalıcı bir alternatif olma iddiasının aksine, BMGK'nın 2803 sayılı kararı uyarınca yetkisinin 2027 sonuna kadar sadece Gazze ile sınırlı olduğunu hatırlattı

#2
Foto - Trump'ın 'Barış Konseyi'ne eleştiri bombardımanı

Mulroy, Trump'ın "ömür boyu başkan" sıfatıyla tek veto yetkisine sahip olmasını ve daimi üyelik için talep edilen 1 milyar dolarlık "giriş ücretini" eleştirerek, yapının demokratiklikten uzak olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Trump'ın 'Barış Konseyi'ne eleştiri bombardımanı

Fransa ve İngiltere gibi ana aktörlerin imza törenine katılmaması konseyin meşruiyetine gölge düşürürken, Filistinli uzmanlar İsrail'in bu platformu BM ve UCM gibi kurumları bypass etmek için kullanacağını savundu.

#4
Foto - Trump'ın 'Barış Konseyi'ne eleştiri bombardımanı

Ayrıca, Davos'ta Filistin Yönetimi'nin dışlanarak Ali Şaas başkanlığındaki teknokrat heyetin öne çıkarılması, Batı Şeria ve Gazze arasındaki siyasi bölünmeyi derinleştiren bir hamle olarak yorumlandı. Daily Ummah

#5
Foto - Trump'ın 'Barış Konseyi'ne eleştiri bombardımanı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
