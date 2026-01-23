Trump'ın 'Barış Konseyi'ne eleştiri bombardımanı
Trump'ın tek adam olduğu konsey, 'zenginler kulübü'ne dönüşebilir.
Trump'ın tek adam olduğu konsey, 'zenginler kulübü'ne dönüşebilir.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta büyük umutlarla duyurduğu "Dünya Barış Konseyi", uzmanlar ve stratejistler tarafından şüpheyle karşılandı. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Mulroy, konseyin BM'ye kalıcı bir alternatif olma iddiasının aksine, BMGK'nın 2803 sayılı kararı uyarınca yetkisinin 2027 sonuna kadar sadece Gazze ile sınırlı olduğunu hatırlattı
Mulroy, Trump'ın "ömür boyu başkan" sıfatıyla tek veto yetkisine sahip olmasını ve daimi üyelik için talep edilen 1 milyar dolarlık "giriş ücretini" eleştirerek, yapının demokratiklikten uzak olduğunu vurguladı.
Fransa ve İngiltere gibi ana aktörlerin imza törenine katılmaması konseyin meşruiyetine gölge düşürürken, Filistinli uzmanlar İsrail'in bu platformu BM ve UCM gibi kurumları bypass etmek için kullanacağını savundu.
Ayrıca, Davos'ta Filistin Yönetimi'nin dışlanarak Ali Şaas başkanlığındaki teknokrat heyetin öne çıkarılması, Batı Şeria ve Gazze arasındaki siyasi bölünmeyi derinleştiren bir hamle olarak yorumlandı. Daily Ummah
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23