Trump ile Macron ağaç dikti
Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Macron çiftini Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.
Ziyarette Brigitte Macron da hazır bulundu.
Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir gezini yapan liderler, daha sonra ziyaret anısına bir ağaç dikti.
Liderlerin görüşmesinde Suriye'ye hava operasyonu, batı ile İran arasındaki nükleer anlaşma gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.
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