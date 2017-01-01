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Trump ile Macron ağaç dikti

  • Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

  • Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

  • Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Macron çiftini Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.

  • Ziyarette Brigitte Macron da hazır bulundu.

  • Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir gezini yapan liderler, daha sonra ziyaret anısına bir ağaç dikti.

  • Liderlerin görüşmesinde Suriye'ye hava operasyonu, batı ile İran arasındaki nükleer anlaşma gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

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