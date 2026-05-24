  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Niran Ünsal hakkında flaş gelişme Uzman isimden bayram öncesi uyarı: Kurban etini sakın böyle saklamayın! Bütün pislikleri WhatsApp kayıtlarında! Çocuklara fuhuş yaptıran Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları ifşa oldu “Kılıçdaroğlu, kurultay için 4 ağır topun ihracını istedi” İşte o isimler Acun Ilıcalı’dan dikkat çeken “dua” açıklaması: “Hiç kimse dayanamazdı” Bayram reçetesi! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Kötü haber: Şemsiyeleri hazırlayın, sağanak geliyor! En güçlü tank orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin tank sayısı! 2 dakikada palamut ve hamsiyi bitirdi! Birincilik ödülünü gören şaşırdı Trafikte radar ağı genişledi: Hız ihlallerine geçit yok CHP PM’de 6 saat süren toplantının detayları belli oldu! Özgür Özel bakın nasıl tutuşmuş
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Trafikte radar ağı genişledi: Hız ihlallerine geçit yok
IHA Giriş Tarihi:

Trafikte radar ağı genişledi: Hız ihlallerine geçit yok

Tüm uyarı ve denetimlere rağmen bayram tatillerinde trafik kazalarında artış yaşanırken, İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı süresince denetimleri sıkılaştıracak.

#1
Foto - Trafikte radar ağı genişledi: Hız ihlallerine geçit yok

Hız yaparak bir an evvel memleketine gideceğini zanneden sürücülere kötü haber Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) geldi. Yollardaki radar sayıları sürücülerin korkulu rüyası olacak cinsten çünkü; geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemelerle aşırı hıza 30 bin liraya varan cezalar geliyor. Kurban Bayramı'nda birçok insan büyüklerinin elini öpmek için çoluk çocuk memleketin yolunu tutarken bazıları da 9 günlük izni fırsat bilip tatil için yollara düştü. EGM de ocaklara kara haber gelmesin diye trafikte denetimleri artırdı. Özellikle kazaların büyük bölümünün aşırı hızdan kaynaklandığını göz önünde bulunduran trafik ekipleri radar sayılarını bayram öncesi artırdı. Yoğunluğa göre ve saatlik değişecek olmakla birlikte EGM İstanbul’dan Ankara’ya gidecek sürücülerin hız kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla tam 51 noktada sürücüler takip altında olacak, 16 noktada radarlı hız kontrolü yapılacak.

#2
Foto - Trafikte radar ağı genişledi: Hız ihlallerine geçit yok

İstanbul - İzmir arasında ise 40 ayrı noktada ekipler denetimde olacak, 12 noktada ise radarlı hız kontrolü yapılacak. Bursa’dan Ankara’ya kadar tam 14 ayrı noktada radarla hız kontrolü yapılacak. Aynı güzergahta 12 hız koridoru ve 9 ayrı kontrol noktasında sürücüler takip edilecek. Bursa’dan İstanbul’a gidecek olanlar da 31 ayrı noktada denetimden geçirilecek, 3 hız koridoru ve 3 radar kontrolüne tabi tutulacak. Bursa’dan İzmir’e gidecek sürücüler de 5 hız koridoru ve 4 radar kontrolüne tabi tutulacak.

#3
Foto - Trafikte radar ağı genişledi: Hız ihlallerine geçit yok

Cezalar cep yakıyor Geçtiğimiz mart ayında Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte saldırgan ve kurallara uymayan sürücülere rekor cezalar getirildi. Makas atan, yolu kasıtlı olarak kapatan, plakasını gizleyen, kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı hız yapan veya alkollü araç süren sürücülere yalnızca yüksek para cezaları değil; ehliyete el koyma, ehliyet iptali ve araçların trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar da uygulanacak. Aşırı hız yapan sürücüler için cezalar 30 bin TL’ye kadar yükseltildi.

#4
Foto - Trafikte radar ağı genişledi: Hız ihlallerine geçit yok

Hız ihlalinin derecesine göre ehliyete 30, 60 ve 90 gün el koyma uygulanacak. Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası veriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu
Dünya

Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu

Irak Kürdistan Bölgesi’nden sıcak bir saldırı haberi geldi. Erbil’de konuşlu İranlı Kürt muhalif grup Kürdistan Özgürlük Partisi’ne ait bir ..
Mehmet Tezkan Halk TV'de ağlıyor! Neden dolar çıkmıyor borsa düşmüyor
Gündem

Mehmet Tezkan Halk TV'de ağlıyor! Neden dolar çıkmıyor borsa düşmüyor

Halk TV ekranlarında yine bildik bir kriz ve kaos çığırtkanlığı sahnede. Seçimlerin ardından milli iradenin tecelli etmesini hazmedemeyen fo..
Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!
Gündem

Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!

Saçların alt kısımlarının kesilerek üst kısımlarının bırakıldığı “Tas kafa” saç modeli yasaklanıyor.

Kılıçdaroğlu hakkında flaş gelişme! TBMM'ye gönderildi
Gündem

Kılıçdaroğlu hakkında flaş gelişme! TBMM'ye gönderildi

Mahkemenin görevi iade kararının ardından CHP Genel Merkezi, mahkeme ilamını da ekleyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP Genel Başkanı" olduğun..
Körfez'den Şii hilaline ortak barikat! İran'ın Hürmüz'deki korsan haritasına 5 ülkeden tarihi rest!
Gündem

Körfez'den Şii hilaline ortak barikat! İran'ın Hürmüz'deki korsan haritasına 5 ülkeden tarihi rest!

Orta Doğu'da sular durulmuyor, Tahran yönetiminin deniz ticaretini felç edecek yeni yayılmacı hamlesi Körfez ülkelerini ayağa kaldırdı. İran..
Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı
Gündem

Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı

Şaibeyle oturduğu koltuktan mahkeme kararıyla indirilen Özgür Özel’in dün gece yaptığı "Yarın borsa dipten satmak isteyenlerle dolacak ancak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23