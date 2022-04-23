Trabzon'da 26 yıllık iftar geleneği

Aksu, yemeklerin masrafını 3 arkadaşıyla aralarında paylaştıklarını ifade ederek, "Var gücümüzle millete hizmet ediyoruz. Herkes tarafından da biliniyor. Ramazanımız hayırlı olsun." diye konuştu. Ağaçseven Mahalle Muhtarı Hüseyin Kibaroğlu, mahallede ramazan ayında boyunca 3 hayırsever tarafından her akşam 80 ila 100 kişi arasında misafire yemek verildiğini söyledi. Kibaroğlu, iftar sofrasının mahallede artık geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Civar köylerin yanı sıra İkizdere'den, Rize'den, Of'tan hatta İspir'den herkes iftara gelir. Burası halka açık bir yer. Üç arkadaş bir araya gelerek, her yıl iftar sofrası düzenliyorlar. Allah razı olsun, yapıyorlar, uğraşıyorlar." dedi.