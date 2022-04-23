2022-04-23 13:44:47 Trabzon'da 26 yıllık iftar geleneği
Trabzon'un Of ilçesinin Ağaçseven Mahallesi'nde 26 yıldır ramazan aylarında imece usulü hazırlanan iftar sofrası, orucunu açmak isteyenler için kuruluyor. Rize-Erzurum kara yolundaki mahallede esnaflık yapan üç arkadaş 1994 yılında bir araya gelerek, kendi aralarında çay ocağında iftar yemeği hazırladı. Sofralarına zamanla hem mahalle sakinleri hem de yoldan geçenler misafir olmaya başladı. Gelenekselleşen iftar sofrası salgın döneminin yaşandığı 2020-2021 yılları dışında 26 yıldır aynı mahalle sakinleri tarafından kurulurken, mahalleye yaptırılan salonda her gün 4 çeşit yemek ve tatlı hazırlanarak, ortalama 85 kişi misafir ediliyor. Mahallenin girişindeki köprüye "Ramazan boyunca iftarda misafirimiz olur musunuz?" pankartı asan mahalle sakinleri, yolu kullanan sürücüleri, yolda kalanları, işçileri, Kur'an kursu öğrencileri ile ihtiyaç sahiplerini sofralarında konuk ediyor.