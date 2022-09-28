TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

FİYATLAR 200 BİN LİRA GERİLEDİ Bu durum ise ev almayı düşünenlerin az da olsa elini güçlendirdi. Milyon liralık evlerin fiyatlarının 200-300 bin lira düştüğü kaydedildi. “Dövizdeki artışla mülkümüz değer kaybetmese bile satın alma gücümüz değer kaybediyor” diyerek konut satışının değil alışının hız kestiğini vurgulayan sektör temsilcileri, “Konut fiyatlarında diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında reelde bir düşüş olacaktır. Kenarda parası olan ev alsın demiyorum ama evlenen ve kirada oturacak olan bir çift evalırsa zarar etmez” diyerek tavsiyede bulundular.