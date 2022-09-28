2022-09-28 08:11:47 TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama
Emekli, dar gelirli ve gençlere ev fırsatında son dakika gelişmesi! TOKİ sosyal konut projesini duyurdu, indirim ve yeni kampanya açıklamaları art arda geldi. Tarih ve şartlar belli oldu, müjde sonrası fiyatlarda büyük gerileme yaşandı. TOKİ'nin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni bir kampanya duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksiti de çalışıyoruz. Kampanyayı ekim ayı içinde açıklayacağız" dedi. İşte ev fiyatları ile ilgili son gelişmeler...