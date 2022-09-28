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Emlak Rehberi
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TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

2022-09-28 08:11:47
TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Emekli, dar gelirli ve gençlere ev fırsatında son dakika gelişmesi! TOKİ sosyal konut projesini duyurdu, indirim ve yeni kampanya açıklamaları art arda geldi. Tarih ve şartlar belli oldu, müjde sonrası fiyatlarda büyük gerileme yaşandı. TOKİ'nin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni bir kampanya duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksiti de çalışıyoruz. Kampanyayı ekim ayı içinde açıklayacağız" dedi. İşte ev fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

#1
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Emekliye ve asgari ücretliye ev fırsatı. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Geçen yılın Ağustos ayında 141 bin 400 konut satılmıştı. Satışlar, Temmuz ayında bir yıl sonra ilk kez gerilemiş ve yıllık bazda yüzde 13 düşüş kaydetmişti. Böylece konut satışlarında yıllık bazda gerileme ikinci ayında da sürmüş oldu.

#2
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Emekliye ve asgari ücretliye ev fırsatı. Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüşüyoruz" dedi.

#3
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Orta gelir grubu için sosyal konut projesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

#5
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

MİLYON LİRALIK EVLER BEKLEMEDE Sektör temsilcileri TOKİ sosyal konut projesinin açıklanmasının sonrasında piyasalarda durgunluk olduğunu ifade ederken, fiyatların da geri geldiğini dile getirdiler. Emlakçılar ellerindeki ilanların ortalama 2 aydır beklediğini ama alan olmadığını belirtiyor. Emlakçılar, “Elimizde önceden ev az vardı ama talep çoktu. Şu an ise konut fazla talep az. Milyonlarca liralık daireler 2,5 aydır elimizde bekliyor” diyor.

#6
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

FİYATLAR 200 BİN LİRA GERİLEDİ Bu durum ise ev almayı düşünenlerin az da olsa elini güçlendirdi. Milyon liralık evlerin fiyatlarının 200-300 bin lira düştüğü kaydedildi. “Dövizdeki artışla mülkümüz değer kaybetmese bile satın alma gücümüz değer kaybediyor” diyerek konut satışının değil alışının hız kestiğini vurgulayan sektör temsilcileri, “Konut fiyatlarında diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında reelde bir düşüş olacaktır. Kenarda parası olan ev alsın demiyorum ama evlenen ve kirada oturacak olan bir çift evalırsa zarar etmez” diyerek tavsiyede bulundular.

#7
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Uzmanlara göre emlak piyasasındaki bu durgunluğun bir süre daha devam edeceği belirtilirken, “Diğer alternatif yatırım araçlarından arsa, arazi, dükkan ve ofisler daha kazançlı olabilir” dediler.

#8
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için Indirim kampanyası başlattı. Her yıl düzenlenen kampanyada geçmiş yıllarda yüzde 20-22 oranları uygulanırken ilk kez indirim yüzde 25’e çıktı. TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacak.

#9
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Kampanyadan 201 bin 371 konut ve işyeri alıcı yararlanabilecek. Üstelik bütün borç bakiyesini kapatmak zorunlu olmayacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlara, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları 19 Ekim’e kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

#10
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

ŞARTLAR NELER? İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, işyeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2021 yılı 30 Haziran’a kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021’den önce başlamış olan konut ve işyeri alıcıları yararlanabiliyor. TOKİ’ye ödenmesi gereken taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, işyeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

#11
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

KREDİ KULLANILACAK Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

#12
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Kampanyada kredi koşulları Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından belirlendi. Konut kredisi ve işyeri kredisinde 1-120 ay vadeyle olmak üzere, tüm tutar aralıklarında binde 5 tahsis ücreti alınacak.

#13
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Faiz oranı, konutta 1.29, işyeri kredisinde 1.57 olacak. Geçmiş yıllara yapılan kampanyalarda da kredi imkanı getirilmiş, ancak kampanyaya katılanların yüzde 80’inden fazlası kişisel tasarrufunu kullanmıştı.

#14
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

ARSA ALAN DA FAYDALANACAK TOKİ’den yapılan açıklamaya göre gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 14 Ekim 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12.5 oranında indirim yapılacak. Geçmiş dönemlerde arsa için uygulanan oran ise yüzde 10’du.

#15
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Ödemelerini Ziraat Bankası’na yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecek. Ödemelerini Vakıflar Bankası’na yapan arsa alıcıları kapatmaya esas borç bakiyelerini idareden öğrenebilecekler. Dev sosyal konut projesine yoğun başvurular devam ederken, merakla beklenen projede örnek evler görüntülendi.

#16
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Peki sosyal konut projesindeki evler nasıl olacak? CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, İstanbul Esenler'de bulunan bir TOKİ örnek evinin detaylarını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde en çok merak edilenlerden birisi de dairelerin nasıl olacağı. Burası Esenler güney rezervi toplu konut projesi.

#17
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

TOKİ Başkanlığı’nca 2017 yılında başlanmıştı projeye geçtiğimiz günlerde projenin birinci etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anahtar teslimi gerçekleştirilmişti.

#18
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

İşte İstanbul’da yapılacak 50 bin konutta bu proje baz alınacak. Her biri yüksek güvenlikli yapılmış durumda. Kapıların içleri harçla doldurulmuş çelik kapılar, mutfak 14 metrekare, yine doğramalarda tezgahlarda ve dolaplarda laminant parke kullanılmış.

#19
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Mutfaklarda çekmeceler, davlumbaz, fırın ve ocağın olacağı yerde kişilerin kendine özel tasarım yapmaları için imkan sunulmuş. 3+1 daire 125 metrekarelik alana sahip. Salon toplamda 28 metrekarelik bir alan oldukça aydınlık bir alan. Balkon oldukça geniş 6 metrekare.

#20
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Burada dikkat çekilmesi gereken özelliklerden birisi korkulukların çocuğu olan aileler için düşünülmüş olmasıdır. Yüksek yapılmış, çocuğu olan ailelerin düşme riskine karşı yapılmış. Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılmış yapılacak sosyal konut projesinde bu evler baz alınacak.

#21
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Odada 12 metrekarelik alan bulunuyor. Prizleri, internet bağlantı alanları var kullanım alanı oldukça geniş. Alaturka iki ayrı tuvalet bulunuyor. Misafirlerin kullanması için alaturka tuvalet düşünülmüş.

#22
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Diğer banyoda duşakabin, dolaplar, her şey düşünülmüş, çamaşır makinasının kullanılacağı alan ve kişilerin eşyalarını koymaları için burada bir dolap bulunuyor. Asma tavan kullanılması dikkat çeken bir özellik. Ayrı bir ebeveyn banyosu da bulunuyor. Her bir projede 15-20 blok alan bulunuyor.

#23
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Bu proje İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konutun baz alınacağı projedir. Esenler’de yapıldı. Çevre düzenlemeleri yapılıyor. Spor alanları, yeşil alanları, otoparkı ve çocuk alanları ile birlikte sitenin içerisinde insanların ihtiyacını karşılayacak özellikler mevcut.”

#24
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

TOKİ KONUTLARINDA YÜZDE 25 İNDİRİM MÜJDESİ Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projesiyle ilgili yeni indirim kampanyasını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiğimiz başvurulara ilk gün 1 milyon talep gelmişti. Şu anda 5 milyona yaklaştı.

#25
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir. Devlete güvendiği için de buna böyle ilgi gösteriyor. Tabii burada 422 milyar lirayı aşan bir yatırım değerinden, 200 binden fazla yeni istihdamdan, 250 alt sektörü ilgilendiren bir ekonomik hareketlilikten bahsediyoruz.

#26
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Böylesine dev bir yatırım çarpan etkisiyle çok daha büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırlıyor. Özellikle bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu olacak, bundan hiç şüphem yok. Tüm bunlara rağmen muhalefet tarafının projeyi eleştirmek için gösterdiği gayreti anlamakta zorlanıyoruz.

#27
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin işyeriyle ilgili adımımızı da hızla atıyoruz. İnşallah dükkân sahibi olmak isteyenler de orada olacaklar.Bu vesileyle, TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum. TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz.

#28
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız.

#29
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR, KİMLER YARARLANACAK? TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim yapacak. TOKİ indirim kampanyasından; geri ödeme taksitlerinin 2021 Haziran ayının 30. gününe kadar başlamış olanlar; geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmayanlar yaralanacak.

#30
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmesi! Faiz ve indirim ile ilgili flaş açıklama

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARİHİ Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-19 Ekim 2022 tarihleri arasında ilgili bankalara başvuruda bulunabilecek. Borcunu peşin olarak kapatanlara yüzde 25, borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyenlere de yüzde 25 indirim olacak.

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