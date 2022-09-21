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Türkiye
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Tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

2022-09-21 07:02:45
Tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tır ve pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

K.A. yönetimindeki plakası alınamayan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ND 810 plakalı pikapla çarpıştı.

#2
Foto - Tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, pikapta bulunan Elif Mura ile kimliği henüz tespit edilemeyen erkek olduğu öğrenilen bir kişi ağır yaralandı.

#3
Foto - Tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı. İki yaralı da hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Elif Mura'nın hamile olduğu tespit edildi. Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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