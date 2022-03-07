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Medya
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Teşkilat'ta peş peşe tam 4 ayrılık!

2022-03-07 10:23:47
Teşkilat'ta peş peşe tam 4 ayrılık!

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Teşkilat her bölümüyle zirveye yerleşmeye devam ediyor.

#1
Foto - Birbirinden güçlü ve iddialı rakipleri arasından sıyrılan Teşkilat yeni bölümde de heyecan ve aksiyon dolu sahneler yine ön plana çıkarıldı.

Birbirinden güçlü ve iddialı rakipleri arasından sıyrılan Teşkilat yeni bölümde de heyecan ve aksiyon dolu sahneler yine ön plana çıkarıldı.

#2
Foto - Sezon başından bu yana bol aksiyon dolu sahnelerle seyircinin karşısında olan Teşkilat 36. Bölüm ile geceye yine damga vururken beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Sezon başından bu yana bol aksiyon dolu sahnelerle seyircinin karşısında olan Teşkilat 36. Bölüm ile geceye yine damga vururken beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Mesut Akusta gibi başarılı isimlerin başrol oynadığı dizide tam 4 ayrılık birden yaşandı.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Mesut Akusta gibi başarılı isimlerin başrol oynadığı dizide tam 4 ayrılık birden yaşandı.

#4
Foto - Sezon başından bu yana rakipleri karşısındaki iddiasını devam ettiren Teşkilat dizisinde yaşanan 4 ayrılık ve olayın perde arkası haberimizin detaylarında.

Sezon başından bu yana rakipleri karşısındaki iddiasını devam ettiren Teşkilat dizisinde yaşanan 4 ayrılık ve olayın perde arkası haberimizin detaylarında.

#5
Foto - Teşkilat dizisinde ilk olarak Zehra’nın eski Kemal karakterine can veren Mert Karabulut kadroya veda eden isim olmuştu.

Teşkilat dizisinde ilk olarak Zehra’nın eski Kemal karakterine can veren Mert Karabulut kadroya veda eden isim olmuştu.

#6
Foto - İddialı dizi Teşkilat’ın ikinci sezonunda kadroya dahil olan Roza karakterine oynayan Lara Domaç ve Defne karakterini oynayan tecrübeli oyuncu Nil Günal da projeye veda eden isimler arasında yer aldı.

İddialı dizi Teşkilat’ın ikinci sezonunda kadroya dahil olan Roza karakterine oynayan Lara Domaç ve Defne karakterini oynayan tecrübeli oyuncu Nil Günal da projeye veda eden isimler arasında yer aldı.

#7
Foto - Teşkilat dizisinde son olarak ise Çetin karakterini oynayan genç oyuncu Mustafa Açılan kadroya veda eden oyuncu oldu.

Teşkilat dizisinde son olarak ise Çetin karakterini oynayan genç oyuncu Mustafa Açılan kadroya veda eden oyuncu oldu.

#8
Foto - TRT1 ekranlarının iddialı dizisinde peş peşe yaşanan bu ayrılıklar izleyicileri şok ederken ilerleyen bölümlerde başka ayrılıkların yaşanacağı da iddialar arasında.

TRT1 ekranlarının iddialı dizisinde peş peşe yaşanan bu ayrılıklar izleyicileri şok ederken ilerleyen bölümlerde başka ayrılıkların yaşanacağı da iddialar arasında.

#9
Foto - Sezon başından bu yana yaşanan 4 ayrılık sonrası yapımcıların yeni oyuncuları da kadroya dahil edileceği konuşulmaya başlandı.

Sezon başından bu yana yaşanan 4 ayrılık sonrası yapımcıların yeni oyuncuları da kadroya dahil edileceği konuşulmaya başlandı.

#10
Foto - Kısa bir süre önce reytingleri düşüşe geçen Teşkilat dizisindeki bu hamlelerin reytingleri yeniden yükselişe geçirmek için yapıldığı düşünülüyor.

Kısa bir süre önce reytingleri düşüşe geçen Teşkilat dizisindeki bu hamlelerin reytingleri yeniden yükselişe geçirmek için yapıldığı düşünülüyor.

#11
Foto - Teşkilat son bölümlerde oldukça aksiyon dolu sahnelerin gösterildiği ve reytingleri yeniden eski seviyelere çıkması ise yapımcıları bir hayli mutlu etmiş durumda.

Teşkilat son bölümlerde oldukça aksiyon dolu sahnelerin gösterildiği ve reytingleri yeniden eski seviyelere çıkması ise yapımcıları bir hayli mutlu etmiş durumda.

#12
Foto - Teşkilat 37. Bölüm 13 Mart Pazar akşamı TRT1 ekranlarında olacak.

Teşkilat 37. Bölüm 13 Mart Pazar akşamı TRT1 ekranlarında olacak.

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