Tescilli lezzet "testi kebabı" paket servisle iftar sofralarına ulaştırılıyor

Coşgun, testi kebabını kırılmasının, sunumunun şölen şeklinde olduğunu dile getirerek, "Yozgat'a gelen misafirlerimiz kesinlikle testi kebabını tatsınlar. Testi kebabı farklıdır, sulu olan tek kebaptır. O yüzden dışarıdan gelen misafirlerimizin bunu tatmasını istiyoruz. Pandemi sonrası tüm restoranlarda testi kebabımız her zaman hazır olacaktır." diye konuştu. Kentte 20 yıldır kebap hazırlayan Sinan Tokat da testi kebabının Yozgat'ın önemli lezzetleri arasında yer aldığını aktardı. Yozgat'ın kekik kokan yaylalarında yetişen kuzuların etinden yapılan testi kebabının ramazanda yoğun talep gördüğünü anlatan Tokat, "Önceleri daha yoğundu ancak pandemiden dolayı evlere paket servisi yapıyoruz. Şu an yine iyi, daha iyi olacağını bekliyoruz. Sipariş üzerine kaç kişilik testi kebabı istiyorlarsa hazırlayıp evlerine gönderiyoruz. Siparişlerin 2,5 saat önce bildirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.