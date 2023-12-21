2023-12-21 14:41:36 Teröristlerin tercih ettiği ayakkabı olarak biliniyordu! Nedim Şener, flaş gelişmeyi “Ne çektin be Mekap” diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Nedim Şener, bölücü terör örgütü ile mücadelede 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Mekap ayakkabılar ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Teröristlerin tercih ettiği ayakkabı olarak bilinen Mekap’ın yöneticilerinin, markalarının terörle ilişkilendirilmesinden duydukları rahatsızlığı köşesine taşıyan Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: