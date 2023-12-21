Teröristlerin tercih ettiği ayakkabı olarak biliniyordu! Nedim Şener, flaş gelişmeyi “Ne çektin be Mekap” diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Doğal olarak Mekap yetkilileri bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiler. Elbette amacım Mekap gibi bir markaya zarar vermek değildi, sadece artık dillere yerleşmiş bir alışkanlıkla karşılaştırma yapmak istemiştim. O yüzden bir yazı ile hem niyetimi ortaya koymak hem de Trabzon’da gerçekten sağlam ayakkabılar üreten 50 yıllık bir markayı anlatmak istedim. Şirketin yöneticilerinden Samet İskender ile görüştüm. Benim yazım şirketin tam da İtalya’da yatırım yaptığı günlere geldiği için kötü bir tesadüf olmuş. İskender, 750 kişilik şirketi ve ortaklarını öyle bir anlattı ki bırakın terörle anılmayı, tersine bir Trabzonlu olarak vatan sevgisiyle ülkeye hizmet ettiklerini ayrıntılı biçimde ortaya koydu. (…) Belli ki Mekap’ın sahipleri sağlam ayakkabı ürettiği için seviniyor ama bu özelliği nedeniyle tercih sebebi olarak adının teröristlerle anılmasına üzülüyor. Bizim elimizden de açıklamalarına yer vermek ve “Ne çektin be Mekap” demekten başka bir şey gelmiyor.”