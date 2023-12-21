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Medya
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Teröristlerin tercih ettiği ayakkabı olarak biliniyordu! Nedim Şener, flaş gelişmeyi "Ne çektin be Mekap" diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

2023-12-21 14:41:36
Teröristlerin tercih ettiği ayakkabı olarak biliniyordu! Nedim Şener, flaş gelişmeyi “Ne çektin be Mekap” diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Nedim Şener, bölücü terör örgütü ile mücadelede 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Mekap ayakkabılar ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Teröristlerin tercih ettiği ayakkabı olarak bilinen Mekap’ın yöneticilerinin, markalarının terörle ilişkilendirilmesinden duydukları rahatsızlığı köşesine taşıyan Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

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Foto - Teröristlerin tercih ettiği ayakkabı olarak biliniyordu! Nedim Şener, flaş gelişmeyi "Ne çektin be Mekap" diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

“Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, PKK’ya yönelik 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği malzemeleri şöyle sıraladı: (1) adet Doçka uçaksavar, (550) adet Doçka uçaksavar mühimmatı, (1) adet savunma tipi el bombası, (112) adet battaniye, (5) adet akü, (50) çift Mekap ayakkabı, (7) jelikan mazot, (8) adet hilti ucu, (1) adet fırın, (1) adet mutfak ocağı, (6) adet güç kaynağı, (2) adet Tol EYP anahtar sistemi, çok sayıda mutfak malzemesi, örgütsel doküman, elektrik malzemesi ve kadın hijyen malzemesi ele geçirilmiştir.” Sadece Hakkâri değil Siirt, Mardin, Bitlis, Muş, Tunceli gibi illerde terör örgütüne yapılan operasyonlarda ele geçen malzemeler arasında silah ve mühimmat yanında hep bir markaya yer verildiğini görebilirsiniz; o marka Mekap ayakkabı.

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Foto - Teröristlerin tercih ettiği ayakkabı olarak biliniyordu! Nedim Şener, flaş gelişmeyi "Ne çektin be Mekap" diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Çocukluğumuzdan beri sağlam spor ayakkabı markası olan Mekap, 40 yıllık PKK ile mücadele tarihinde hep karşımıza çıktı. PKK’lı teröristlerin sağlamlığı nedeniyle giydiği ayakkabı açılım sürecinde de dillerden düşmedi. O süreçte PKK’lı teröristlerin Türkiye’yi terk etmesi için örgütün sözcüsü Selahatttin Demirtaş, “Sınır dışına çıkışın yöntemi konusunda ise şu an için bildiğimiz tek yöntem ‘Mekap’ yöntemi, yürüyerek çıkarlar sanırım” demişti. Mekap’la PKK’lı teröristler öylesine özdeşleşti ki; özellikle Batı’daki illerde üzerinde Mekap yazan şirketin dağıtım araçları vatandaşların tepkisine neden oldu. Mekap yazan araçların taşlandığı bile oldu. Ben de geçen hafta (…) bir yazımda Mekap adını kullandım. (…)

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Foto - Teröristlerin tercih ettiği ayakkabı olarak biliniyordu! Nedim Şener, flaş gelişmeyi "Ne çektin be Mekap" diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Doğal olarak Mekap yetkilileri bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiler. Elbette amacım Mekap gibi bir markaya zarar vermek değildi, sadece artık dillere yerleşmiş bir alışkanlıkla karşılaştırma yapmak istemiştim. O yüzden bir yazı ile hem niyetimi ortaya koymak hem de Trabzon’da gerçekten sağlam ayakkabılar üreten 50 yıllık bir markayı anlatmak istedim. Şirketin yöneticilerinden Samet İskender ile görüştüm. Benim yazım şirketin tam da İtalya’da yatırım yaptığı günlere geldiği için kötü bir tesadüf olmuş. İskender, 750 kişilik şirketi ve ortaklarını öyle bir anlattı ki bırakın terörle anılmayı, tersine bir Trabzonlu olarak vatan sevgisiyle ülkeye hizmet ettiklerini ayrıntılı biçimde ortaya koydu.  (…) Belli ki Mekap’ın sahipleri sağlam ayakkabı ürettiği için seviniyor ama bu özelliği nedeniyle tercih sebebi olarak adının teröristlerle anılmasına üzülüyor. Bizim elimizden de açıklamalarına yer vermek ve “Ne çektin be Mekap” demekten başka bir şey gelmiyor.”

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