Dünya
10
Yeniakit Publisher
Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler, Anata kasabasında yeni kaçak yerleşimler kuruyor. Aynı bölgede, İsrail polisi eşliğinde bazı aileler zorla evlerinden çıkarılıyor. Mescid-i Aksa’da ise yaklaşık 850 kişi polis gözetiminde girerek dini ritüeller gerçekleştiriyor. Kudüs, Filistinlilerin hem toprak hem de ibadet alanı üzerindeki kontrolünün sistemli olarak kısıtlandığı bölgesel bir abluka yaşatıyor.

#1
Foto - Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden terörist Yahudilerin, Anata kasabasında yeni bir kaçak yerleşim inşasına başladığı bildirildi.

#2
Foto - Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerleşimcilerin Anata'nın doğusunda bulunan Ebu Galya ve Al-Ara'ra bedevi toplulukları yakınlarında yeni bir kaçak yerleşim inşa etmeye başladığı belirtildi.

#3
Foto - Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Terörist Yahudilerin bölgeye konteyner tipi yapılar kurduğu ve inşaat malzemeleri ile ekipman taşıdığı ifade edilen açıklamada, bunun Kudüs'ün kuzeydoğusundaki bedevi toplulukların yerinden edilmesine ve halkın tarım ile hayvancılıkla geçimini sağladığı arazilere erişiminin engellenmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

#4
Foto - Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Açıklamada ayrıca atılan bu adımların, 'İsrail'in Filistinlilere ait toprakların kontrolünü ele geçirme ve yerleşim birimlerini genişletme politikasının bir parçası' olarak nitelendirildi. FKÖ'ye bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, Yahudi yerleşimciler 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 114 kaçak yerleşim kurdu. Bu kaçak yerleşimler nedeniyle 2 bin 853 kişilik 33 Filistinli Bedevi topluluğu başka yerlere göç etmek zorunda kaldı.

#5
Foto - Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Doğu Kudüs'te 3 Filistinli zorla evinden atıldı Ayrıca İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli 3 aileyi zor kullanarak evlerinden dışarı çıkardığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın Kudüs Valiliğinden aktardığı bilgilere göre, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine İsrail güçleri baskın düzenledi.

#6
Foto - Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Silvan beldesinin Batn el-Hava Mahallesi'ne yapılan baskında, Şuveyki ve Avde ailelerine ait 3 evin zorla tahliye edilmesi için operasyon yapıldığı aktarıldı. Terörist Yahudiler için evlerin tahliye edildiği ifade edilirken, Kudüslü Asmahan Şuveyki, oğlu Ahmed Şuveyki ve Cuma Avde'nin evlerinin boşaltıldığı bilgisine yer verildi. Evinden zorla çıkarılan Asmahan Şuveyki'nin eşyalarının evinden tahliyesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

#7
Foto - Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Ahmed Şuveyki ise Yahudi yetkililerin evleri için verilen tahliye kararının 30 Kasım'a kadar uzatıldığını, buna rağmen polisin hiçbir uyarı yapmadan eve baskın düzenleyip eşyaları dışarı attığını vurguladı. Şuveyki, İsrail polisinin şiddetine maruz kaldığını, vücudunda darp ve morluk izleri oluştuğunu söyledi. Kudüs Valiliği, Filistinli ailelere ait evlerin Yahudiler için zorla boşaltıldığını, evlerin yerleşimci Yahudi örgütü Ateret Cohanim'e verileceğini duyurdu.

#8
Foto - Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Mescid-i Aksa'da Yahudi terörü Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, fanatik Yahudi grubun Mescid-i Aksa'nın avlusuna girişleri İsrail polisinin gözetimi ve himayesinde gerçekleşti. Gruplar halinde giren 850’ye yakın Yahudi, Aksa'nın avlusunu bastığı ve "Talmud ayini” düzenlediği bildirildi. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Terörist Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor. Terörist Yahudiler içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor. Ancak Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor. AA

#9
Foto - Terörist Yahudiler Kudüs işgalini genişletiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
