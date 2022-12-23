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Yaşam
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Tekirdağ'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

2022-12-23 21:08:35
Tekirdağ'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Tekirdağ'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sis, ilerleyen saatlerde şehrin tamamında etkili oldu.

#2
Foto - Tekirdağ'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Görüş mesafesinin metrelerce azaldığı ilçede araçlar sis farlarını yakarak ilerleyebildi.

#3
Foto - Tekirdağ'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

İş çıkış saatine denk gelen sis, servislerden inen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

#4
Foto - Tekirdağ'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Sürücüler bir kaza yaşanmaması için trafikte yavaş ilerledi.

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