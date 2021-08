Kapı kolları, musluklar ve ışık anahtarları muhtemelen evinizde en çok kullanılan yüzeyler arasında yer alıyor. Odanıza girerken, ellerinizi yıkayacağnızıda ve lambaları açıp kapatacağınızda her daim temas halinde olduğunuz bu yüzeylerin düzenli olarakd ezenfekte edilmesi gerekiyor. Neden mi? Yapılan araştırmalarda SARS-CoV-2 virüsünün (koronavirüse neden olan virüs) plastik yüzeylerde (ışık anahtarları vb.) 2-3 gün, çelik yüzeylerde (kapı kollar, musluklar vb.) 2 güne kadar yaşayabildiğini gösteriyor. Bu sebeple her daim kapı kolları, musluklar, ışık anahtarları ve diğer ortak kullanılan nesneleri her gün temizlemeyi ihmal etmeyin.