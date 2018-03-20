THY - İmaj
Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Tecavüzcü diye adı çıktı, hayatı karardı!

  • Ankara'nın Keçiören ilçesinde esnaf olan Korhan Şahin, yakınlarının 20 Mart 2018'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden kendisine yolladığı bir paylaşım ile hayatının şokunu yaşadı.

  • Kendi fotoğraflarının bulunduğu bir paylaşıma "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısının yazıldığını gören Şahin, bu konuya anlam veremedi. Paylaşımın nereden çıktığını araştırmaya başlayan Şahin, Instagram üzerinden kendisiyle bağlantı kurmaya çalışan kişinin bunu yaptığından şüphelendi. Bu şahsın, kendisine yolladığı "bir davada kendine açtırma" şeklindeki mesajı hatırlayan Şahin, fotoğraflarının olduğu paylaşımın kaldırılması başvurusunda bulunmak için Ankara Adliyesine gitti. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şahin'in başvurusu üzerine belirlenen paylaşımlar için kaldırma ve engelleme kararı verdi.

  • EYLÜL VE LEYLA CİNAYETLERİNİN ARDINDAN PAYLAŞIMLAR ARTTISöz konusu paylaşımlar, 8 yaşındaki Eylül ile 4 yaşındaki Leyla cinayetlerinin ardından tekrardan ortaya çıktı. Çocuk tecavüzleri ve cinayetleri konusunda tepkili olan vatandaşların "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazılı fotoğrafı paylaşma sayısı arttı. Vatandaşların paylaşımları üzerine tedirgin olmaya başlayan Şahin, yolda rahat bir şekilde yürüyemez hale geldi.

  • Şahin, 20 Mart'ta Instagram üzerinden kendisine mesaj atan "melih.soykan06" kullanıcı adlı tanımadığı kişinin, fotoğraflarını kopyalayıp üstüne "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" şeklinde yazı yazdığını öne sürdü. Tecavüz ve aranma iddialarını yalanlayan Şahin, kendisinin emekli polisin çocuğu olduğunu, böyle bir şeyin olması durumunda ailesinin kendisini adli makamlara teslim edeceğini ifade etti. Şahin, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiğini ve şikayetçi olduğunu kaydetti. Fotoğraflarının paylaşılmasına sebep olan kişinin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesini isteyen Şahin, "Türk halkına buradan sesleniyorum. Bilip bilmeden benim fotoğrafımı paylaşıyorlar. Böyle bir suçun aslı yok. Benim sabıkam bile yok. Böyle bir durum olmuş olsa güvenlik güçleri gelip beni adresimden alırlardı" ifadelerini kullandı.

  • "İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYAYIM"Söz konusu paylaşımlardan arkadaşlarının kendisine söylemesiyle haberdar olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti: "Arkadaşlarım, 'Korhan biz seni tanıyoruz, esnaf adamsın. Bunu, sana aşırı bir düşmanlık besleyen kişi yapmıştır' diyorlar. Böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldım. Sosyal paylaşım sitelerinden halen fotoğraflarım paylaşılmakta. Tanıyanlar zaten inanmıyor ama tanımayanlarda inanmıyor. Bana 'Beyfendi yüzünüz hiç öyle bir insana da benzemiyor' diyorlar. Böyle bir iftira ile karşı karşıyayım."

  • "YÜRÜRKEN ÇEKİNİYORUM"Suçsuz olduğunu ve sokakta yürürken çekindiğini belirten Şahin, "Çünkü vatandaşlar bunu bilemiyor. Çocuk istismarlarını görüyoruz. Benim iki çocuğum var, toplumda böyle pislikler de oluyor. Halkımız görsün, gerçeği bilsin, böyle paylaşımlara itibar etmesin. En yakın zamanda bu fotoğraflarımı paylaşan şahıs yakalanacaktır. Yürürken çekiniyorum, tepki olabilir diye. İnsanlar bilip bilmeden kopyalayıp paylaşıyor" diye konuştu.

  • "LÜTFEN FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞMAYIN"Kendisine iftira atan şahsın en yakın zamanda yakalanmasını istediğini ifade eden Şahin, "Tanıyanlar varsa polise ve savcılığa bildirmesini istiyorum. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olsun. Benim fotoğrafımı paylaşan vatandaşlara sesleniyorum; lütfen fotoğraflarımı paylaşmayın, bu bir iftiradır. Fotoğrafım çalınıp üzerine bu yazılıyor ve paylaşılıyor" dedi.

İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş

Son Eklenen Haberler

2018 Dünya Kupası final maçını Cüneyt Çakır mı yönetecek?
  1. 2018 Dünya Kupası final maçını Cüneyt..
  2. Tecrübeli isim duyurdu! ''Ronaldo,..
  3. Yunanistan'dan bir darbeci için daha..
  4. MHP'den gündemi sarsacak 'İDAM' çıkışı!
  5. Galatasaray'dan yılın bombası Vincent..
  6. Münbiç'te patlama! Ölü ve yaralılar var
  7. Mahkemeden skandal karar: Gezi barışçıl
  8. Bomba iddia! Ronaldo yeni takımı ile..
  9. Cüneyt Çakır, adım adım Dünya Kupası..
  10. İdam gelecek mi? Son dakika idam..
  11. CHP'de kritik saatler! Toplantı başladı
  12. Flaş! Yanlışlıkla babasını öldürdü!
  13. Katiller hâlâ aramızda
  14. Ömrü bitti! O kanal sonunda kapanıyor
  15. OHAL ne zaman kalkacak? Başbakan..
  16. OHAL'in kalkacağı gün belli oldu
  17. Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası..
  18. MTV’DE 2. taksit ödemeleri başladı
  19. Bakan Canikli duyurdu: İhaleyi biz..
  20. '28 Şubat'cılar dış güçlerin maşası