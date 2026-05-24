Tarihi kent Olympos’ta anıtsal mezar gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı çalışmasının yapıldığı Olympos'ta, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ışık tutan eserler çıkarılıyor. Kentin liman bölgesi olarak adlandırılan alanda yapılan çalışmalarda, 10 metre yüksekliğinde ve içerisinde av sahneleri ile Nike ve Eros figürlerinin yansıtıldığı aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen lahit bulundu. Alt bölümü kırık halde bulunan lahdin, yaklaşık 50 parçasının arkeologlar tarafından cerrahi bir titizlikle birleştirilmesinin ardından ziyarete açılması planlanıyor.