Tarihi geceden unutulmaz 40 fotoğrafın hikâyesi

O KAVŞAKTA 5 ŞEHİT

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında FETÖ’cü darbecilerin hedef seçtiği yerlerden biri de Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı’ydı. Darbeciler 6 tankla Beştepe’ye hareket ederken, bir yandan da helikopterlerle kuşatmayı planladılar. Ancak halkın direnişiyle karşılaşınca Cumhurbaşkanlığı’na ulaşamadılar. Havadan vurmaya çalışan darbecilere de Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’ndeki görevli polisler yerden silahlarla ateş ederek müdahale etti. Çatışmalar sabaha kadar devam ederken, gün ağardığında Beştepe, çevresine atılan iki bomba ile sarsıldı. Kavşakta toplanan sivilleri hedef alan darbeciler, uçaklarla 17 dakika aralıkla atılan iki bombayla burada toplanmış gruptan beş kişiyi şehit etti. Cumhurbaşkanlığı’nın karşısında inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde 251 şehidin hikâyeleri, fotoğrafları eşliğinde anlatılıyor. FETÖ terör örgütünün milli iradeye darbe teşebbüsünde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, milyonlarca kişi hiç tereddüt etmeden vatanını savunmak için meydanlara koştu. Kadın, erkek, yaşlı genç tek yürek, tek yumruk olarak yürüdü darbecilerin üzerine. Karşılarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üniformalarını, memleketin tanklarını, bombalarını, savaş uçaklarını kendi kirli emellerine alet eden hainler vardı. Onlarınsa tek silahları bu ülke için atan yürekleriydi. Kimi tankların önüne yattı, kimi F-16’lara taş attı.