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Ramazan
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Tarihi çarşıda bayram bereketi

2024-04-08 09:58:07
Tarihi çarşıda bayram bereketi

Kahramanmaraş'ın 500 yıllık tarihi çarşısında Ramazan Bayramı sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

#1
Foto - Tarihi çarşıda bayram bereketi

Tarihi kaynaklarda 15. yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen ve yüzyıllardır canlılığını koruyan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı, 6 Şubat depremlerinden en az etkilenen yapılardan biri olmuştu. 1500'lü yıllarda inşa edilen tarihi çarşının hasarlı bölümleri restore edilmek için kapatılırken, yapının sağlam kalan yerlerinde ise esnaf ticari hayatını sürdürüyor.

#2
Foto - Tarihi çarşıda bayram bereketi

Geçen yıl depremlerden dolayı buruk geçen Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş’ta bu yıl depremlerin yaralarının sarılması ile birlikte adeta eskileri aratmayan atmosferde yaşandı. Ramazan Bayramı’nın yaklaştığı günlerde Tarihi Kapalı Çarşı’ya akın eden vatandaşlar, 500 yıllık tarihi ile şehrin ticaretinin kalbinin attığı yerde alışverişlerini yaptı.

#3
Foto - Tarihi çarşıda bayram bereketi

Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan Halil Öksüzce, “11 ayın sultanı geldi, gidiyor ve bizde de tatlı bir telaş var. Biz de çocuklara bayram alışverişine çıktık. Ailemizle beraber alışveriş yapmak istiyoruz. Yoğun, kalabalık eski günleri aratmayan bir kalabalık var. Kahramanmaraş’ın da eski günlerine döndüğünü düşünüyorum tekrardan” dedi.

#4
Foto - Tarihi çarşıda bayram bereketi

Kapalı Çarşı esnaflarından Esnaf Salih Güler, “Geçen yıla göre maşallah çarşımız yoğun, esnaflar olarak memnunuz. Bayram alışverişleri, insanlar ufak tefek alışverişler yapıyor” diye konuştu. Bir diğer esnaflardan Harun Korkut ise, “Her sene bu hareketlilik vardı. Bir kısmımız depremden dolayı dışarda geçirdi tabi bayramı, bu sene kalabalığı çok şükür daha iyi hissettik. Aşağıda yıkıma uğradık, ama burası sağlam Allah’a şükür biraz da onun kalabalığı var. Çok şükür toparlanmaya çalışıyoruz, son 2 gün daha iyi olacağını düşünüyorum daha kalabalık olacak” ifadelerini kullandı.

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