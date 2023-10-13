2023-10-13 13:00:06 Tarihe ışık tutacak keşif! Batman’da 3 bin yıllık nekropol bulundu!
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Bağözü Köyü Doruk Mezrasında bulunan ve Dicle Nehri’ne açılan Cehennem Deresi’nde gerçekleştirilen kazılarda tarihin seyrini değiştirecek 3 bin yıllık nekropol bulundu. Hasankeyf Müze Müdürlüğü ekipleri, bazı resimli mağaraları tescillemek için gittikleri Doruk Mezrasında köylülerin yönlendirmesi üzerine tesadüfen gittikleri Cehennem Deresi’nde kazdıkları her noktadan tarih fışkırdı.